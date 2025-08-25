Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole con una romántica foto en sus redes

Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole. Este lunes por la mañana, la joven promesa del Barcelona se mostró por primera vez en sus redes sociales con la cantante argentina. A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una foto íntima en la que dejó en claro su cercanía con la artista.

En medio de los rumores de romance, Lamine le dedicó este tierno posteo a Nicki por su cumpleaños número 25 . Incluso, al posteo lo acompañó por un emoji de torta y otro de dos corazones rosas.

Además del ramo de flores, los pétalos de rosas y la vela en la mesa, en la foto romántica también se puede ver que ambos se están tomando de las manos mientras él la abraza.

El vínculo de Nicki Nicole con Lamine Yamal

Los rumores de romance habían empezado a mediados de julio de este año cuando el periodista español Javi Hoyos Martínez divulgó que la cantante había estado en la fiesta por los 18 años del futbolista.

Luego de eso, Nicki y Lamine dejaron varios guiños en sus redes sociales que instalaron sospechas entre sus fanáticos.

Las primeras pruebas contundentes llegaron los primeros días de agosto cuando la artista argentina fue a ver al deportista al Estadio Johan Cruyff y hasta lució una camiseta del Barcelona. Además de esto, había trascendido que los dos se habían ido juntos luego del partido. Incluso, entre otras de las pistas que circularon, se dijo que Lamine tenía una foto de Nicki como fondo de pantalla de su celular.