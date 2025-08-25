lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin pelos en la lengua

Un histórico de El Marginal, durísimo con la nueva serie de Netflix, "En el Barro": "No me gustó"

El actor, quien formó parte de la historia previa en "El Marginal", brindó una entrevista en la que destrozó a la nueva creación de Sebastián Ortega.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pocos días del estreno de " En el Barro", la versión femenina de la exitosa serie El Marginal, el actor Brian Buley ha salido con los tapones de punta contra la nueva producción. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, Buley se despachó sin filtro y expresó su descontento con la ficción.

Lee además
una cantante e influencer, que estuvo presa en ezeiza, analizo en el barro, la nueva ficcion carcelaria
Experta

Una cantante e influencer, que estuvo presa en Ezeiza, analizó "En el Barro", la nueva ficción carcelaria
en el barro alcanzo el numero uno global y tendra segunda temporada en netflix
Boom

"En el barro" alcanzó el número uno global y tendrá segunda temporada en Netflix

"He visto el primer capítulo de la serie y con eso te digo todo. No es que la quiera tirar abajo pero a mi no me gustó porque yo di muchísimo para El Marginal y formé parte de las cinco temporadas y a esta serie le faltó mucho", comenzó diciendo el artista, quien no ocultó su frustración por no haber sido convocado para el proyecto.

"Me duele no haber estado y que mi teléfono no haya sonado. Me hubiese gustado tener laburo en esta serie y no hubiese tenido problema en vestirme de mujer", agregó.

Buley no solo se refirió a su ausencia, sino que también criticó el rumbo de la historia. "No tengo nada en contra de los actores de ahí y no me la creo por nada del mundo. Hay muchos actores que se creen importantes y no lo son", señaló. Y continuó con su fuerte descargo: "Le faltó acción a la serie, lo que es tiroteo y piña va y piña viene y no tanto sexo. No hay un minuto que no estén meta y ponga".

El actor fue aún más allá y cuestionó el contenido de la serie, asegurando que no es apto para un público joven. "Un pibe que recién entra en la adolescencia y ya ve teta, culo y no da. Me prometieron una serie y me dieron un telo", sentenció.

Brian Buley finalizó su crítica con una contundente conclusión: "Mucho sexo. Tanta goma, tanto culo, pónganse las pilas. Me hubiese gustado que se hable más de temas de adentro. No es tan así como muestran meta garche".

Temas
Seguí leyendo

El sanjuanino que deslumbró con un look al rojo vivo en la premiere de "En el barro"

En medio de la polémica, Gimena Accardi viene a San Juan con Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia con Nico Vázquez

Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole con una romántica foto en sus redes

Una obra íntima y conmovedora desembarcará en el Teatro del Bicentenario

'Joseo' vuelve recargado y con un gol de media cancha: la visita de Midel

Tras separarse de Nico Vázquez, Gimena Accardi estuvo con el tercero en discordia en Bahía Blanca

Martín Krywo, los boleros y el juego de crear sobre el escenario

L-Gante con un "lío" menos: llegó a un acuerdo con Tamara Báez y no tendrá roces con la Justicia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lamine yamal blanqueo su relacion con nicki nicole con una romantica foto en sus redes
Enamorados

Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole con una romántica foto en sus redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de haters
Videos

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Te Puede Interesar

El dique Punta Negra, uno de los destinos protagonistas del Travel Sale de San Juan. 
Turismo

Travel Sale 2025: qué paquetes se ofrecen para viajar a San Juan

Por Elizabeth Pérez
Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Jáchal, la tierra del Chango Huaqueño, decretó duelo por 72 horas: dónde velarán sus restos
Dolor

Jáchal, la tierra del Chango Huaqueño, decretó duelo por 72 horas: dónde velarán sus restos

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Indicaron que avanzan los trámites para la demolición de la parroquia de Villa Mercedes, en Jáchal.
Novedades

En qué estado se encuentra el proyecto de demolición de la parroquia de Villa Mercedes