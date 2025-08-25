Un histórico de El Marginal, durísimo con la nueva serie de Netflix, "En el Barro": "No me gustó"

A pocos días del estreno de " En el Barro" , la versión femenina de la exitosa serie El Marginal, el actor Brian Buley ha salido con los tapones de punta contra la nueva producción. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen , Buley se despachó sin filtro y expresó su descontento con la ficción.

"He visto el primer capítulo de la serie y con eso te digo todo. No es que la quiera tirar abajo pero a mi no me gustó porque yo di muchísimo para El Margina l y formé parte de las cinco temporadas y a esta serie le faltó mucho", comenzó diciendo el artista, quien no ocultó su frustración por no haber sido convocado para el proyecto.

"Me duele no haber estado y que mi teléfono no haya sonado. Me hubiese gustado tener laburo en esta serie y no hubiese tenido problema en vestirme de mujer", agregó.

Buley no solo se refirió a su ausencia, sino que también criticó el rumbo de la historia. "No tengo nada en contra de los actores de ahí y no me la creo por nada del mundo. Hay muchos actores que se creen importantes y no lo son", señaló. Y continuó con su fuerte descargo: "Le faltó acción a la serie, lo que es tiroteo y piña va y piña viene y no tanto sexo. No hay un minuto que no estén meta y ponga".

El actor fue aún más allá y cuestionó el contenido de la serie, asegurando que no es apto para un público joven. "Un pibe que recién entra en la adolescencia y ya ve teta, culo y no da. Me prometieron una serie y me dieron un telo", sentenció.

Brian Buley finalizó su crítica con una contundente conclusión: "Mucho sexo. Tanta goma, tanto culo, pónganse las pilas. Me hubiese gustado que se hable más de temas de adentro. No es tan así como muestran meta garche".