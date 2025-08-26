San Juan y La Rioja, unidos para disfrutar y repensar el arte escénico mientras se forma al espectador

El colectivo obcaenum (San Juan) & Gires-Escénica (La Rioja) y el equipo del proyecto de investigación 'Dispositivos de creación escénica para una teatralidad transdisciplinar' de la FFHA-UNSJ se unen en un ciclo que invita a repensar las artes escénicas del siglo XXI.
Durante dos encuentros de dos días el público sanjuanino transitará del cruce indómito entre ballet, género y performance de “La Bayadera en dermis de tul” -coproducción obcaenum & Gires-Escénica- al desgarramiento performático de “Fragmentos de Pasión” y el día posterior a cada función tendrá lugar una charla abierta al público junto a referentes locales de diversas disciplinas, que se enmarca en un proyecto de extensión de la FFHA-UNSJ para la formación de espectadores.
Fechas y sedes
- 29/08 y 05/09 – Espacio Teatral TES
- 30/08 y 06/08 – Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson
Entradas y promociones para las obras
Charlas
Entrada libre y gratuita con certificación de la secretaria de Extensión Universitaria de la FFHA-UNSJ. Se acreditan 6 horas.
- 30/8: Hablamos a partir de La bayadera en dermis de tul. Exponen Mgtr. Alberto Sánchez, Prof. Cornelio Gelvez y Lic. Federico Tello / Modera Prof. Nicolas Rodríguez.
- 06/9: Hablamos a partir de Fragmentos de pasión. Exponen Dra. Gabriela Simón, Dra. Alicia Castañeda y Dr. Federico Cabrera / Modera Esp. Melina Echevarría Peinado.