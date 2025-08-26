martes 26 de agosto 2025

Atractiva propuesta

San Juan y La Rioja, unidos para disfrutar y repensar el arte escénico mientras se forma al espectador

El colectivo obcaenum (San Juan) & Gires-Escénica (La Rioja) entrelazan sus caminos con la FFHA de la UNSJ en post de un desafío tan interesante como atrapante

Por Redacción Tiempo de San Juan
La obra Fragmento de Pasión forma parte de este replanteo de las artes escénicas.

El colectivo obcaenum (San Juan) & Gires-Escénica (La Rioja) y el equipo del proyecto de investigación 'Dispositivos de creación escénica para una teatralidad transdisciplinar' de la FFHA-UNSJ se unen en un ciclo que invita a repensar las artes escénicas del siglo XXI.

Durante dos encuentros de dos días el público sanjuanino transitará del cruce indómito entre ballet, género y performance de “La Bayadera en dermis de tul” -coproducción obcaenum & Gires-Escénica- al desgarramiento performático de “Fragmentos de Pasión” y el día posterior a cada función tendrá lugar una charla abierta al público junto a referentes locales de diversas disciplinas, que se enmarca en un proyecto de extensión de la FFHA-UNSJ para la formación de espectadores.

La Bayadera 1 Lucia Sale

Fechas y sedes

  • 29/08 y 05/09 – Espacio Teatral TES
  • 30/08 y 06/08 – Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson

Entradas y promociones para las obras

Charlas

Entrada libre y gratuita con certificación de la secretaria de Extensión Universitaria de la FFHA-UNSJ. Se acreditan 6 horas.

  • 30/8: Hablamos a partir de La bayadera en dermis de tul. Exponen Mgtr. Alberto Sánchez, Prof. Cornelio Gelvez y Lic. Federico Tello / Modera Prof. Nicolas Rodríguez.
  • 06/9: Hablamos a partir de Fragmentos de pasión. Exponen Dra. Gabriela Simón, Dra. Alicia Castañeda y Dr. Federico Cabrera / Modera Esp. Melina Echevarría Peinado.
