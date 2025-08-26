San Juan y La Rioja, unidos para disfrutar y repensar el arte escénico mientras se forma al espectador

El colectivo obcaenum (San Juan) & Gires-Escénica (La Rioja) y el equipo del proyecto de investigación 'Dispositivos de creación escénica para una teatralidad transdisciplinar' de la FFHA-UNSJ se unen en un ciclo que invita a repensar las artes escénicas del siglo XXI.

Durante dos encuentros de dos días el público sanjuanino transitará del cruce indómito entre ballet, género y performance de “La Bayadera en dermis de tul” -coproducción obcaenum & Gires-Escénica- al desgarramiento performático de “Fragmentos de Pasión” y el día posterior a cada función tendrá lugar una charla abierta al público junto a referentes locales de diversas disciplinas, que se enmarca en un proyecto de extensión de la FFHA-UNSJ para la formación de espectadores.