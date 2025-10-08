Adrián Suar confirmó qué levantan de la pantalla del Trece un reconocido programa: cuál es

La confirmación sobre el futuro de Los 8 escalones y el ciclo conducido por Carolina Pampita Ardohain en El Trece llegó de manera directa por parte de Adrián Suar, quien ejerce como director de programación del canal. En una entrevista concedida a LAM (América), Suar despejó las dudas que circulaban en torno a la continuidad de ambos programas, al afirmar que “Se levanta a los ocho” . Esta declaración, que alude al fin del ciclo de Pampita, marca un cambio relevante en la grilla televisiva del canal.

No obstante, Adrián Suar matizó la decisión al señalar que la suspensión no será definitiva. “Bueno, ahora se levanta, pero va a volver. En algún momento va a volver” . De este modo, el productor dejó abierta la posibilidad de que tanto el programa de Pampita como Los 8 escalones -previamente conducido por Guido Kaczka- retornen a la pantalla de El Trece en el futuro.

Al referirse a la dinámica de la televisión, Suar subrayó que estos movimientos forman parte de los ciclos habituales del medio. “Muchos programas se levantaron y después volvieron. Son momentos de la tele, y en un momento Pampita va a volver a la pantalla, como va a volver Los 8 Escalones ”. Con esta perspectiva, el directivo remarcó que las modificaciones en la programación responden a los vaivenes propios de la industria y no implican necesariamente un cierre definitivo para los formatos afectados. La noticia sobre la salida temporal de Pampita y Los 8 Escalones se suma a una serie de ajustes recientes en la programación de El Trece, reflejando la constante búsqueda de renovación y adaptación a las preferencias de la audiencia.

La dinámica de Los 8 escalones vivió un momento inesperado cuando Pampita se interesó por un detalle personal de Marcelo Polino y lo desafió en pleno programa a mostrar el color de su ropa interior, generando risas y sorpresa entre los presentes. La situación se desencadenó durante la participación de Julieta, quien respondía en el segmento “Encuestas” acompañada por el periodista.

image

En ese contexto, Iliana Calabró comentó en tono humorístico que Polino era tan meticuloso con su vestimenta que incluso combinaba los calzoncillos. Ante la negativa inicial del periodista, la conductora insistió y, tras un breve intercambio, logró que él accediera a mostrar la punta de su prenda, revelando que era de color negro.

El episodio se sumó a otra escena llamativa de la jornada, cuando Pampita quedó sorprendida al descubrir que Julieta llevaba tatuada una caricatura de su novio Joaquín en la pierna. Al preguntarle con quién había asistido al programa, la participante respondió que estaba acompañada por su pareja, quien se encontraba en el estudio.

La conductora, al notar que Joaquín también tenía varios tatuajes, indagó sobre el significado de alguno de ellos y fue entonces cuando Julieta mostró el dibujo que representaba a su novio. Este gesto provocó la admiración de Pampita, quien luego consultó a Joaquín si él también tenía un tatuaje dedicado a su pareja.

El joven, desde la tribuna y sin micrófono, respondió que tal vez se haría uno durante un viaje, a lo que la conductora replicó que, en su opinión, debería animarse a hacerlo. En el desarrollo del programa, Pampita preguntó a Julieta qué haría si ganara los 2 millones de pesos del premio.

La participante explicó que destinaría una parte a su emprendimiento y que donaría otra al santuario de animales que había mencionado previamente, subrayando la necesidad de ayuda que enfrenta esa organización. Posteriormente, la conductora le planteó una pregunta de cultura general: “Según su historia, el budismo nació a partir de las enseñanzas del profeta Mahoma, ¿verdadero o falso?”. Julieta respondió correctamente que era falso.

FUENTE: Infobae