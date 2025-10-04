sábado 4 de octubre 2025

Televisión

Pampita y el pillo consejo a Evangelina Anderson para conseguir pareja

La modelo y conductora sorprendió con la frase que fue dirigida directamente a la expareja de Martín Demichelis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pampita 

Qué le dijo Pampita a Evangelina Anderson

Todo comenzó durante una de las consignas del programa, cuando se habló de la cantidad de gente que hace ejercicio al aire libre y de cómo, en muchos casos, esas actividades se convierten en una especie de “Tinder deportivo”.

Entre risas, la conductora no dudó en apuntar directo a su compañera: “Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera no paro”, lanzó Pampita, generando la risa cómplice de todo el jurado.

Lejos de frenar ahí, redobló la apuesta y le dejó un consejo que sorprendió: “Porque estás desperdiciada. Sos un diamante en bruto”, cerró, divertida, con su colega.

