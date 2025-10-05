Mirtha Legrand trató de mentiroso serial a Fede Bal y él no dudó en contestar

Mirtha Legrand fiel a su estilo y con su lengua filosa , protagonizó o tro momento épico en el programa que conduce, La Noche de Mirtha por El Trece. Uno de sus invitados era Fede Bal y Mirtha fue con todo, lo trató de ser un mentiroso serial.

El invitado se bancó el golpazo y reaccionó a lo que la famosa conductora, que estuvo en la última gala de los Martín Fierro, le dijo.

Qué le respondió Fede Bal a Mirtha Legrand

A lo que la Chiqui Legrand le dijo: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?”; por su parte, el hijo de Carmen Barbieri respondió: “Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”.

“Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, resumió y repreguntó Mirtha y Fede explicó: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas".

“Y vos te aburrís... ¿cómo se los decís?”, siguió indagando y Fede se definió en el amor: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".