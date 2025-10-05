domingo 5 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para Mirtha...

Mirtha Legrand trató de mentiroso serial a Fede Bal y él no dudó en contestar

La conductora no se guardó nada y fue con los tapones de punta contra el invitado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
daniela celis peregrino a lujan por thiago medina
Fe

Daniela Celis peregrinó a Luján por Thiago Medina
yanina latorre sin filtro contra more rial tras quedar detenida: ella no me...
Fuerte

Yanina Latorre sin filtro contra More Rial tras quedar detenida: "Ella no me..."

El invitado se bancó el golpazo y reaccionó a lo que la famosa conductora, que estuvo en la última gala de los Martín Fierro, le dijo.

Qué le respondió Fede Bal a Mirtha Legrand

A lo que la Chiqui Legrand le dijo: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?”; por su parte, el hijo de Carmen Barbieri respondió: “Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”.

image

“Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, resumió y repreguntó Mirtha y Fede explicó: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas".

“Y vos te aburrís... ¿cómo se los decís?”, siguió indagando y Fede se definió en el amor: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".

Temas
Seguí leyendo

Pampita y el pillo consejo a Evangelina Anderson para conseguir pareja

A Leandro Paredes ahora lo señalan de haber tenido un 'affaire' con una ex Gran Hermano

La familia Mixtura abre su corazón musical en la Sala TeS

Oriana Sabatini mostró su panza de embarazada

"El refugio atómico", una entretenida copia de la fórmula de "La casa de papel"

Inauguraron una estatua en homenaje a Tina Turner en su ciudad natal y generó polémica: ¿se parece o no?

¿Cami Homs quiere casarse con José Sosa? La contundente respuesta de la modelo

Teatro, cuarteto y rock: todos los espectáculos que habrá en octubre en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
daniela celis peregrino a lujan por thiago medina
Fe

Daniela Celis peregrinó a Luján por Thiago Medina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto
De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del Chato Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

El Dique Punta Negra y su transformación para brindar más servicio y comodidad a los visitantes. video
Videonota

Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego
Incidentes

10 años sin entrar al Hilario: la dura sanción para los hinchas que se subieron al alambrado y detuvieron el juego

Te Puede Interesar

Cómo sobrevive una biblioteca popular sanjuanina en medio del auge tecnológico video
A pulmón

Cómo sobrevive una biblioteca popular sanjuanina en medio del auge tecnológico

Por Celeste Roco Navea
Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos
Imágenes y videos

Los Bomberos sofocaron 36 incendios provocados por los intensos vientos

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes video
Partidor La Toma

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes

Se conocieron bailando y una década después por primera vez compartirán la experiencia Laborde en familia video
Amores de escenario

Se conocieron bailando y una década después por primera vez compartirán la experiencia Laborde en familia