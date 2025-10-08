Fuerte enojo con el meteorólogo de TN por su opinión sobre la peregrinación a Luján

El inesperado cruce entre el meteorólogo Matías Bertolotti y los usuarios de X por un comentario sobre la peregrenación a Luján.

En las últimas horas, se produjo un inesperado cruce en las redes sociales entre Matías Bertolotti, meteorólogo de TN y El Trece por un comentario que el especialista en tiempo hizo en vivo, sobre sobre la peregrinación a Luján. Bertolotti recibió fuertes críticas en la X y salió al cruce para explicar el contexto de sus dichos.

Fue la cuenta de X @RealTimeRating la que difundió un recorte de video donde el meteorólogo aparece al aire apenas pasadas las 5 am. Como de costumbre, ofreció el pronóstico del tiempo para Buenos Aires y se refirió a las intensas lluvias del fin de semana.

"Después llegaron las tormentas, que por algunos lugares fueron fuertes", comenzó diciendo Bertolotti. "La verdad es que lo de la peregrinación a Luján... Es denigrante lo que hicieron, terrible", sentenció indignado.

"Cuando les importa nada, con tal de que la fe me va a salvar... ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?", lanzó.

Las declaraciones del especialista rápidamente se viralizaron en la red y los internautas lo destrozaron. "Qué irrespetuoso"; "Debería pedir disculpas por esta burla hacia miles de creyentes"; "Dicho por alguien que no entiende la fe"; "El que denigra termina siendo él"; "No te metas con la fe de las personas nunca", fueron algunos de los comentarios.

Lejos de quedarse callado, Bertolotti respondió molesto al mensaje de un usuario y aclaró: "Antes de hablar pelotu... escuchá lo que dice uno. Denigrante no es a los fieles, es a quien debe cuidarlos, que no tomaron en cuenta los riesgos de la noche ante una alerta naranja. ¿Si había un muerto qué pasaba?".

"En países serios, responsables, se suspende todo. Insisto, gracias a Dios no hubo muertos, sí muchos atendidos. Pero hay que respetar las alertas", expresó Matías Bertolotti en otro posteo.

