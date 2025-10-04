sábado 4 de octubre 2025

¡No lo dejan en paz!

A Leandro Paredes ahora lo señalan de haber tenido un 'affaire' con una ex Gran Hermano

El futbolista de Boca y de la Selección Argentina se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que lo señalan de haber estado con varias mujeres desde su llegada al país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Los rumores se dieron a conocer en las últimas horas y deja en jaque al futbolista, actualmente en Boca, ya que desde que llegó al país lo han señalado de haber estado con diferentes personas, entre ellas Evangelina Anderson.

Ahora, Leandro Paredes con quién tuvo el ‘affaire’

Se trata de Zoe Bogach, quien recientemente confirmó su separación de Manuel Ibero tras descubrir varias infidelidades.

image

El joven, lejos de quedarse en silencio, salió al cruce de las acusaciones y ventiló un episodio que sorprendió a todos. En un video que se viralizó en redes sociales, aseguró que Zoe Bogach y Leandro Paredes coincidieron en un boliche y habrían mantenido un acercamiento.

