Inauguraron una estatua en homenaje a Tina Turner en su ciudad natal y generó polémica: ¿se parece o no?

La reciente inauguración de una estatua en honor a Tina Turner , en su ciudad natal Brownsville, Tennessee, abrió un intenso debate entre vecinos y usuarios de redes sociales. Lo que buscaba ser un homenaje a la “Reina del Rock” terminó dividiendo opiniones por el parecido de la escultura con la cantante.

El monumento, de tamaño real y confeccionado en bronce, fue instalado en Heritage Park , a pocos metros del Tina Turner Museum , espacio que resguarda la trayectoria de la artista. La figura muestra a la cantante con un micrófono en mano, un vestuario inspirado en sus shows y su clásico peinado voluminoso.

image La estatua en homenaje a Tina Turner

El proyecto, impulsado por el gobierno local con aportes privados, fue inaugurado en una ceremonia que reunió a funcionarios, familiares de Turner y referentes de la comunidad. El alcalde William Rawls destacó: “Tina Turner no solo puso a Brownsville en el mapa, también inspiró a generaciones enteras con su talento y su historia de vida”.

Críticas y burlas en redes sociales

Tras la develación de la obra, imágenes de la estatua comenzaron a viralizarse en plataformas como X (antes Twitter). Muchos usuarios cuestionaron la fidelidad del rostro y el peinado, asegurando que la escultura no refleja con precisión la esencia de Turner.

Algunos comentarios irónicos la compararon con personajes como Ronald McDonald, mientras que otros jugaron con títulos de canciones de la artista para criticar la elección de la escultora Jennifer Cannon.

image

Defensa de la familia y autoridades locales

Pese a la controversia online, los familiares de Tina Turner defendieron el homenaje y agradecieron el gesto de la comunidad. Autoridades locales remarcaron que el monumento no debe juzgarse únicamente por su parecido, sino por su valor simbólico y por lo que representa para la ciudad.

Por ahora, las redes sociales oficiales vinculadas a la cantante no compartieron imágenes de la estatua, lo que alimentó especulaciones sobre la postura de la familia respecto a la obra.

Brownsville apuesta al turismo cultural

Más allá de la polémica, la estatua refuerza la estrategia de Brownsville de posicionarse como destino turístico vinculado al legado de Tina Turner, una de las artistas más influyentes de la música mundial.

Con el museo, el parque y ahora el monumento, la ciudad busca consolidarse como punto de referencia para fanáticos de la cantante y visitantes internacionales interesados en su historia.