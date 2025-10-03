viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Debate en redes

Inauguraron una estatua en homenaje a Tina Turner en su ciudad natal y generó polémica: ¿se parece o no?

La ciudad de Brownsville inauguró una estatua en honor a Tina Turner, pero el parecido de la obra generó críticas y burlas en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un homenaje a Tina Turner generó polémica

Un homenaje a Tina Turner generó polémica

La reciente inauguración de una estatua en honor a Tina Turner, en su ciudad natal Brownsville, Tennessee, abrió un intenso debate entre vecinos y usuarios de redes sociales. Lo que buscaba ser un homenaje a la “Reina del Rock” terminó dividiendo opiniones por el parecido de la escultura con la cantante.

Lee además
Cami Homs está esperando un bebé con José Sosa.
Muy personal

¿Cami Homs quiere casarse con José Sosa? La contundente respuesta de la modelo
teatro, cuarteto y rock: todos los espectaculos que habra en octubre en san juan
Agenda

Teatro, cuarteto y rock: todos los espectáculos que habrá en octubre en San Juan

Un homenaje en la ciudad natal de Tina Turner

El monumento, de tamaño real y confeccionado en bronce, fue instalado en Heritage Park, a pocos metros del Tina Turner Museum, espacio que resguarda la trayectoria de la artista. La figura muestra a la cantante con un micrófono en mano, un vestuario inspirado en sus shows y su clásico peinado voluminoso.

image
La estatua en homenaje a Tina Turner

La estatua en homenaje a Tina Turner

El proyecto, impulsado por el gobierno local con aportes privados, fue inaugurado en una ceremonia que reunió a funcionarios, familiares de Turner y referentes de la comunidad. El alcalde William Rawls destacó: “Tina Turner no solo puso a Brownsville en el mapa, también inspiró a generaciones enteras con su talento y su historia de vida”.

Críticas y burlas en redes sociales

Tras la develación de la obra, imágenes de la estatua comenzaron a viralizarse en plataformas como X (antes Twitter). Muchos usuarios cuestionaron la fidelidad del rostro y el peinado, asegurando que la escultura no refleja con precisión la esencia de Turner.

Algunos comentarios irónicos la compararon con personajes como Ronald McDonald, mientras que otros jugaron con títulos de canciones de la artista para criticar la elección de la escultora Jennifer Cannon.

image

Defensa de la familia y autoridades locales

Pese a la controversia online, los familiares de Tina Turner defendieron el homenaje y agradecieron el gesto de la comunidad. Autoridades locales remarcaron que el monumento no debe juzgarse únicamente por su parecido, sino por su valor simbólico y por lo que representa para la ciudad.

Por ahora, las redes sociales oficiales vinculadas a la cantante no compartieron imágenes de la estatua, lo que alimentó especulaciones sobre la postura de la familia respecto a la obra.

Brownsville apuesta al turismo cultural

Más allá de la polémica, la estatua refuerza la estrategia de Brownsville de posicionarse como destino turístico vinculado al legado de Tina Turner, una de las artistas más influyentes de la música mundial.

Con el museo, el parque y ahora el monumento, la ciudad busca consolidarse como punto de referencia para fanáticos de la cantante y visitantes internacionales interesados en su historia.

Temas
Seguí leyendo

El posteo de Jorge Rial tras el ingreso de Morena a la cárcel de Magdalena

Locura total por Soda Stereo: ya agotó las cinco funciones en Buenos Aires

No habrá más piquitos: dolor por la muerte de un actor de Los Simuladores

La música no para: se viene un emocionante tributo al grupo La Gente en el Teatro Sarmiento

Lollapalooza Argentina 2026: confirman el line-up con los artistas de cada día

Guitarras de Uruguay y Argentina se unen sobre el escenario del Auditorio Juan Victoria

Darío Barassi dedicó su Martín Fierro a su mamá y recordó una anécdota que emocionó a todos

El incómodo momento que vivió Pampita en los Martín Fierro por culpa de un famoso

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Te Puede Interesar

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar blue en San Juan sigue cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan sigue cerca de los $1.500 y en los bancos se vende más barato

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos
Tendencia

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

Juan Antonio Almonacid, quien se encuentra detenido desde septiembre último.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos
Primer desafío

Un sanjuanino por el desierto africano, en el debut mundialista de Kevin Benavides en autos