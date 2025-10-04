sábado 4 de octubre 2025

Talento nuestro

La familia Mixtura abre su corazón musical en la Sala TeS

Pierina Ciallela, Marcelo Bartolomé y sus hijos Luli, Julián y Santi se presentarán este sábado, 21.30, con una propuesta íntima y muy sentimental.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Hay melodías que nacen del alma y que, con el tiempo, tejen la trama de toda una vida. En el caso de Dúo Mixtura, esa trama se ha vuelto familiar, un ensamble de voces y sentimientos, tras más de 28 años de trayectoria, vuelve a flores en un encuentro íntimo y esencial. Este 4 de octubre, a partir de las 21:30, la Sala TES se vestirá de fogón para recibir a este proyecto que ya se expande con la energía de una nueva generación.

Dúo Mixtura es la unión musical de Pierina Ciallella y Marcelo Bartolomé. En esta ocasión tan especial, el escenario no solo será para ellos, sino que sumarán las voces de sus hijos: Luli, Julián y Santi, consolidando así el concepto de "familia Mixtura". Este concierto se presenta como un ritual, una "juntada especial", tal como lo describe Pierina, que busca ser un punto de encuentro con su comunidad y amigos en este cuenta regresiva del 2025.

La familia Bartolomé-Ciallella se presentó semanas atrás en Deán Funes.

Del Juan Victoria a la sala íntima

El camino de Mixtura ha estado marcado por diversas escalas emocionales y geográficas. Hace tan solo unas semanas, el dúo resonó en Deán Funes, Córdoba, la tierra natal de Marcelo. Y en un giro que a lo largo de su recorrido teje la Patagonia con Cuyo, la familia encontró su anclaje hace unos 5 años en Bella Vista (Iglesia), un oasis natural que sin duda ha nutrido su inspiración.

El evento de este año contrasta deliberadamente con su gran apuesta anterior. "El año pasado lo hicimos enorme en el Auditorio Juan Victoria con una orquesta de cámara y todo", recordó Pierina. En cambio, el espíritu en Sala TES será diferente: "Este año corrimos un poco la fecha ya para fin de año como un modo de ponernos un punto de encuentro, un espacio para compartir y de paso juntarnos con todos nuestros amigos y comunidad cantora. En Sala TES será más intimista, más ánimo de guitarreada y de compartir la música de cada uno", reveló la cantante.

image

Este tono más cercano y espontáneo se reflejará también en el repertorio, que dejará de lado la rigidez del folclore tradicional para abrazar un universo más amplio y personal. "Ya no es solo repertorio del Dúo Mixtura estrictamente folclórico, van a haber autores clásicos de Latinoamérica, los chicos van a proponer sus cosas también de manera individual y vamos a tener algunos invitados", anunció Pierina.

Más allá de la técnica vocal o la perfección del acorde, Pierina Ciallella reflexionó sobre la profunda cualidad de la música como una forma de prodigarse en la existencia. En sus palabras, la música es "cada vez más un gran aliado para los contratiempos que presentan la vida". Para ella, existe una verdad ineludible en el arte sonoro: "Cada vez más encuentro más evidencia de la cualidad de la música porque no deja de ser una forma de expresión de la misma vida. Vos salís y mirás la naturaleza y la naturaleza es una red armónica de vida pura".

"Cada hojita tiene su lugar en una rama como cada nota en una canción, como cada letra, como cada mensaje puede expresar lo que vive, lo que sucede. Cada planta crece de acuerdo al abono de esa tierra", sumó Pieri.

El concierto en la Sala TES es un llamado a esa comunión esencial, una invitación a la pausa reflexiva en un mundo acelerado. "Es como que más allá de ir a bailar un boliche, ir una peña, también es interesante compartir momentos de ronda. Volver a la ronda, volver al fogón a escuchar qué necesitamos decir hoy, qué está pasando", concluyó Pierina.

