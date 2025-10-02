Teatro, cuarteto y rock: todos los espectáculos que habrá en octubre en San Juan

San Juan se prepara para vivir un octubre a puro espectáculo, con una agenda que promete colmar teatros, salas y clubes con propuestas para todos los gustos. Desde el cuarteto más popular hasta el rock nacional, pasando por el teatro independiente, la comedia y producciones para grandes y chicos, la provincia se convierte en un epicentro cultural durante todo el mes.

El mes comienza con la presentación de Uriel Lozano , el viernes 3 en la Sala del Sol, en un show exclusivo para mayores de 18. Ese mismo fin de semana, la agenda teatral sumó una apuesta fuerte: la comedia “Ga Ga Ga y Eso” , dirigida por Laerte Mancuso, llegó a la Sala Z con un elenco de figuras y la promesa de ser “la más delirante, absurda y enigmática que hayas visto”.

El domingo 5 será uno de los días más intensos: por un lado, “El Hombre Inesperado” subirá a escena en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario; y en simultáneo, Manuel Wirtz ofrecerá un recital en el Auditorio Juan Victoria. Como si fuera poco, ese mismo día habrá funciones teatrales que confirman que San Juan no descansa cuando se trata de cultura.

La cartelera continúa con “Merlina 2, el misterio de los robots” (jueves 9, Teatro Oscar Kümmel), pensada para toda la familia, y “Multiverso Congelado” (viernes 10, Cine Teatro de Albardón), una propuesta que mezcla fantasía y humor. También el viernes 10 llegará el humorista Fede Cyrulnik a Sala Z, con un espectáculo de stand up muy esperado.

El sábado 11 aparece como otra fecha clave: mientras Camilo Nicolás se presentará en el Teatro Oscar Kümmel, en el Teatro Sarmiento desembarcará la obra “Modelo Vivo Muerto”. Y en paralelo, el cuarteto dirá presente con el show de El Loco Amato en el Club Atlético Trinidad, donde la primera preventa ya se agotó y la segunda ronda de entradas ronda los $15.000.

La segunda quincena no se queda atrás: el viernes 17 será el turno de Rey Garufa en Hugo Espectáculos, mientras que el sábado 18 Lucho Miranda se subirá al escenario del Teatro Sarmiento con un show de comedia. El cierre de lujo será el domingo 19, con doble propuesta: por un lado, el cuarteto de cuerdas Ave Fénix en la Sala Auditorio del Bicentenario; y por otro, la banda platense Cruzando el Charco, que regresa a San Juan con un recital especial en el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria. Este show será parte de la despedida de su gira Esencia, que recorrió 12 países y más de 80 escenarios, y las entradas ya están a la venta desde $40.000 en boletería y en paseshow.com.ar.

Con semejante grilla, octubre se posiciona como uno de los meses más vibrantes del año en San Juan. Música, teatro, comedia y propuestas familiares se combinan para hacer de cada fin de semana una cita imperdible.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 09.31.22

WhatsApp Image 2025-10-01 at 08.19.44