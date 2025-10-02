jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agenda

Teatro, cuarteto y rock: todos los espectáculos que habrá en octubre en San Juan

La provincia tendrá un mes cargado de propuestas culturales y artísticas. Desde recitales de Uriel Lozano, El Loco Amato y Cruzando el Charco, hasta obras de teatro, humor y espectáculos familiares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (19)

San Juan se prepara para vivir un octubre a puro espectáculo, con una agenda que promete colmar teatros, salas y clubes con propuestas para todos los gustos. Desde el cuarteto más popular hasta el rock nacional, pasando por el teatro independiente, la comedia y producciones para grandes y chicos, la provincia se convierte en un epicentro cultural durante todo el mes.

Lee además
una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en san juan
Historias

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan
crece la presion cambiaria y el dolar supera en san juan los $1.450 pesos en los bancos
Mercado cambiario

Crece la presión cambiaria y el dólar supera en San Juan los $1.450 pesos en los bancos

El mes comienza con la presentación de Uriel Lozano, el viernes 3 en la Sala del Sol, en un show exclusivo para mayores de 18. Ese mismo fin de semana, la agenda teatral sumó una apuesta fuerte: la comedia “Ga Ga Ga y Eso”, dirigida por Laerte Mancuso, llegó a la Sala Z con un elenco de figuras y la promesa de ser “la más delirante, absurda y enigmática que hayas visto”.

El domingo 5 será uno de los días más intensos: por un lado, “El Hombre Inesperado” subirá a escena en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario; y en simultáneo, Manuel Wirtz ofrecerá un recital en el Auditorio Juan Victoria. Como si fuera poco, ese mismo día habrá funciones teatrales que confirman que San Juan no descansa cuando se trata de cultura.

La cartelera continúa con “Merlina 2, el misterio de los robots” (jueves 9, Teatro Oscar Kümmel), pensada para toda la familia, y “Multiverso Congelado” (viernes 10, Cine Teatro de Albardón), una propuesta que mezcla fantasía y humor. También el viernes 10 llegará el humorista Fede Cyrulnik a Sala Z, con un espectáculo de stand up muy esperado.

El sábado 11 aparece como otra fecha clave: mientras Camilo Nicolás se presentará en el Teatro Oscar Kümmel, en el Teatro Sarmiento desembarcará la obra “Modelo Vivo Muerto”. Y en paralelo, el cuarteto dirá presente con el show de El Loco Amato en el Club Atlético Trinidad, donde la primera preventa ya se agotó y la segunda ronda de entradas ronda los $15.000.

La segunda quincena no se queda atrás: el viernes 17 será el turno de Rey Garufa en Hugo Espectáculos, mientras que el sábado 18 Lucho Miranda se subirá al escenario del Teatro Sarmiento con un show de comedia. El cierre de lujo será el domingo 19, con doble propuesta: por un lado, el cuarteto de cuerdas Ave Fénix en la Sala Auditorio del Bicentenario; y por otro, la banda platense Cruzando el Charco, que regresa a San Juan con un recital especial en el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria. Este show será parte de la despedida de su gira Esencia, que recorrió 12 países y más de 80 escenarios, y las entradas ya están a la venta desde $40.000 en boletería y en paseshow.com.ar.

Con semejante grilla, octubre se posiciona como uno de los meses más vibrantes del año en San Juan. Música, teatro, comedia y propuestas familiares se combinan para hacer de cada fin de semana una cita imperdible.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 09.31.22
WhatsApp Image 2025-10-01 at 08.19.44
sdsd
Temas
Seguí leyendo

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Orrego, presente en el inicio de la 4° edición de Expo Innova San Juan

Incorporarán una importante materia en las escuelas de San Juan: ¿cuál es?

El diputado vallisto Omar Ortíz otra vez dio qué hablar sobre su cercanía al orreguismo

Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500

Alertan por la llegada de viento a San Juan

Video: vio a Ángela Leiva en San Juan, le cantó y la rompió en las redes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en san juan
Historias

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Te Puede Interesar

Bombazo en Rawson: cansado de aprietes, renunció el presidente de Unión
Fútbol

Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión

Por Carla Acosta
El avión pertenenciente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina que aterrizó El Leoncito y generó revuelo.
Declaraciones

La explicación oficial que develó a qué vino a El Leoncito, el avión yanqui que generó revuelo

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa Cuentas Claras, que lleva la educación financiera a las aulas
Educación

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Amapola Esmeralda Tobal, vecina homenajeada en Rawson.
Reconocimiento

La historia de Pola, y por qué siendo vecina rawsina un playón lleva su nombre

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan
Historias

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan