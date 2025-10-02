jueves 2 de octubre 2025

Mercado cambiario

Crece la presión cambiaria y el dólar supera en San Juan los $1.450 pesos en los bancos

La cotización del dólar siente la presión de los mercados y se refleja en la cotización de la moneda. El detalle de los valores del oficial, el blue y los precios en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones legislativas y la presión cambiaria comenzó a sentirse esta semana, elevando el precio del dólar, ubicando al oficial nuevamente dentro de los parámetros de la banda flotante y subiendo los paralelos por encima de este valor. Pese a las ventas del Banco Central y las acciones del Tesoro, la demanda por cobertura continúa avanzando.

En una entrevista, Milei comparó al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, con Lionel Messi.
Milei comparó a Bessent con Messi, volvió a bancar a Espert y se refirió a la pobreza
Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500

Por estas horas, el dólar oficial este jueves 2 de octubre cotiza en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Conforme a los valores del cierre del miércoles, no se registran grandes variaciones.

Por su parte, el blue en la city porteña se ubica en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. En San Juan, por estas horas el dólar blue se encuentra en $1.400 para la compra y $1.500 para la venta, conforme señala el sitio DolarSanJuan.com.

image

En el caso del dólar MEP, la cotización también se elevó, ubicándose a $1.526,20 para la compra y $1.532,79 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.400 / compra $1.450
  • Banco Supervielle - venta $1.406 / compra $1.456
  • Banco BBVA - venta $1.400 / compra $1.455
  • Banco Columbia - venta $1.413 / compra $1.458
  • Banco Santander - venta $1.410 / compra $1.460
  • Banco ICBC - venta $1.370 / compra $1.455
  • Banco Galicia - venta $1.405 / compra $1.455
  • Banco Macro - venta $1.410 / compra $1.470
  • Banco de San Juan - venta $1.395 / compra $1.495

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

