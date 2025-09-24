El dólar, un dolor de cabeza para el comercio: afirman que, "por miedo", las ventas cayeron en San Juan

La reciente fluctuación del dólar volvió a poner al comercio local en alerta. Mientras la semana pasada la cotización se disparó por encima del techo de la banda, medidas económicas como la quita de retenciones y la intervención del Banco Central permitieron que la divisa experimentara una baja esta semana. Sin embargo, para muchos comerciantes sanjuaninos, estos cambios no llegan a aliviar la sensación de incertidumbre que afecta directamente a las ventas.

Carlos Iramain, vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, señaló que la caída en las ventas “viene arrastrándose desde hace más de tres años”.

La reciente volatilidad del dólar solo profundiza la desconfianza de los consumidores, afirmó. “Ha influido más en la prensa en el tema del dólar y la gente, por miedo, se ha retraído a salir a comprar”, contó, poniendo el foco en cómo la percepción del valor de la divisa puede determinar la dinámica del consumo local.

En los últimos días, vecinos y transeúntes del microcentro de San Juan observaron el cierre de dos locales de venta de calzados, entre ellos la histórica firma Sáenz, en Tucumán entre Libertador y Laprida. Desde la Cámara de Comercio de San Juan explicaron que los negocios enfrentan una combinación de costos elevados -con gastos operativos que crecieron entre 50 y 60% respecto del año pasado- y competencia informal, lo que hace que incluso con precios similares a los del verano anterior, muchas ventas no alcancen para cubrir los gastos.

El dólar, hoy

Luego de la suba sostenida la semana pasada que elevó la cotización del dólar a valores por encima del techo de la banda, el comportamiento de la divisa esta semana es totalmente distinta. Medidas económicas como quita de retenciones y la intervención del Banco Central para contener la suba derivó en una baja importante que también se sintió en San Juan.

Por estas horas, el dólar oficial se encuentra en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta, registrando una baja promedio del -1,81% en comparación al cierre del martes.una suba promedio de $20 en la jornada, teniendo en cuenta los valores de apertura.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña se ubica en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. Como es habitual, la cotización del blue en San Juan suele estar por encima de los valores de Buenos Aires. Conforme informa el sitio DolarSanJuan.com, el dólar se ubica para la compra en $1.350 y en $1.450 para la venta, manteniendo el mismo precio desde primera hora.

En el caso del dólar MEP, también conocido como dólar financiero, también hay una baja comparando los valores del martes. La compra cotiza en $1.377,04 y la venta en $1.377,67.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.320 / compra $1.370

Banco Supervielle - venta $1.340 / compra $1.390

Banco BBVA - venta $1.325 / compra $1.380

Banco Columbia - venta $1.345 / compra $1.390

Banco Santander - venta $1.330 / compra $1.380

Banco ICBC - venta $1.325 / compra $1.380

Banco Galicia - venta $1.325 / compra $1.385

Banco Macro - venta $1.310 / compra $1.370

Banco de San Juan - venta $1.315 / compra $1.375

