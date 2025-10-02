Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Mientras se trataba la prórroga de la prisión preventiva para el joven Néstor Mathías Olmedo , acusado de homicidio agravado por el vínculo y por ser en contexto de género en grado de tentativa (tentativa de femicidio) en perjuicio de su exnovia, ocurrió algo insólito e inesperable.

Lo último De la mano de su mamá, se entregó el menor que le disparó tres veces a un policía en Rawson

Tentativa de femicidio Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas

El imputado habló por primera vez en la causa. Su declaración duró al menos unos 10 minutos y durante todo ese tiempo contó su verdad de los hechos. Aseguró que él no la golpeó, que se defendió y que ella -su expareja- se autolesionó “Se golpeaba sola la cabeza contra el piso”.

Este impactante hecho ocurrió la madrugada del 8 de enero de 2025.

Contó datos de su relación dejando a la víctima de esta brutal paliza como una joven con problemas psicológicos, hasta destrató a la madre -ahí presente- de que ella era igual. “El padre -de la chica- sabía todo lo que pasaba y como era su hija, un día me dijo ‘es igual a su madre’”, entre otras atrocidades. Además, casi al final de sus palabras dijo que un médico le quebró el dedo.

Hubo malestar en la puerta de Tribunales por esta declaración de Olmedo victimizándose. La familia de la víctima estuvo contenida por diferentes organizaciones como Asociación Amas de Casa del País, Asociación Civil Familias Unidas por el dolor Del Femicidio y Movimiento de Mujeres Sanjuaninas.

Mirá el video completo de su declaración:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1973707800129007848&partner=&hide_thread=false NÉSTOR MATHIAS OLMEDO

Sanjuanino acusado de tentativa de femicidio en perjuicio de su exnovia, Hecho ocurrido el 8 de enero de 2025 en Chimbas, San Juan.



Estará preso tres meses más y se espera que pronto sea el juicio.



Él declaró y le echó toda la culpa a su ex: pic.twitter.com/sDKpMJKO1j — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 2, 2025

A pesar de esta declaración espontánea y que fue escuchada por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, Olmedo seguirá preso por otros tres meses. El magistrado le extendió el plazo de la prisión preventiva hasta el 10 de enero respectivamente. Esta medida cautelar se vencía el próximo 10 de octubre, por tal razón la querella a cargo de Ana Valentina Sánchez Salmuni y el fiscal de UFI CAVIG Atilio Yanardi solicitaron esta prórroga.