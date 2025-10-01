Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas

Néstor Mathías Olmedo, el joven acusado de propinarle una paliza a su exnovia y dejarla al borde de la muerte -el pasado enero de 2025- en Chimbas, seguirá preso. El 10 de octubre se le vencía el plazo de la prisión preventiva y ante la inminente salida, la querella representada por Ana Valentina Sánchez Salmuni y el fiscal de UFI CAVIG Atilio Yanardi solicitaron la prórroga de la prisión preventiva. La defensoría oficial se negó a tal pedido y solicitó la libertad; pero finalmente, el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi la prorrogó por 3 meses.

Este joven está imputado por tentativa de femicidio en perjuicio de su exnovia desde enero de 2025. Durante todo este plazo de Investigación Penal Preparatoria (IPP) la fiscalía y querella han ido incorporando diferentes elementos que hacen confirmar que el hecho de violencia de género ocurrió y que fue de extrema gravedad.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 13.30.13

Al ser una audiencia multipropósito, la querella solicitó que a este hombre se le amplie el delito y se le agregue el de ensañamiento y alevosía. Sánchez Salmuni expresó que Olmedo actuó con un solo propósito, quitarle la vida a esta chica que en ese momento era su novia. También expresó que la golpeó en todo momento y dejaba de hacerlo para que ella no perdiera el conocimiento, “buscó siempre hacerla sufrir”, manifestó la letrada y finalizó con un “Fue un ataque dirigido”.

El fiscal también adelantó que con las nuevas testimoniales tomadas han dejado a este muchacho más complicado. Ya que la gente lo ha tomado como posesivo en todo momento con la novia, “Tenía un control total. En la vestimenta, si se ponía ropa corta o larga, o hasta si se ponía rimmel o no”. Además de otros testimonios que demuestran el calvario que sufrió la joven esa noche del 8 de enero -madrugada-.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 13.30.13 (1)

Su abogado defensor, Lucas Quiroga, dio su teoría del caso y manifiesta que la intención de su cliente no fue matar a la víctima. “Él tuvo el tiempo para consumarlo y pudo no salir a golpear la puerta de los vecinos, pero no lo hizo porque no tuvo intención”. Y expresó que en todo caso el hecho sería delito de lesiones u exceso a la legítima defensa.