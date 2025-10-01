miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tentativa de femicidio

Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas

La abogada que representa a la familia solicitó que se le agregara el agravante de ensañamiento y alevosía, pero el juez no dio a lugar. La defensa buscó la libertad ya que su cliente está preso desde enero de este año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-01 at 13.30.13 (2)

Néstor Mathías Olmedo, el joven acusado de propinarle una paliza a su exnovia y dejarla al borde de la muerte -el pasado enero de 2025- en Chimbas, seguirá preso. El 10 de octubre se le vencía el plazo de la prisión preventiva y ante la inminente salida, la querella representada por Ana Valentina Sánchez Salmuni y el fiscal de UFI CAVIG Atilio Yanardi solicitaron la prórroga de la prisión preventiva. La defensoría oficial se negó a tal pedido y solicitó la libertad; pero finalmente, el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi la prorrogó por 3 meses.

Lee además
Matías Olmedo en la audiencia de formalización realizada este viernes.
Caso Matías Olmedo

Un femicida sanjuanino en potencia con cara de niño y el brutal ataque a golpes y puntazos contra la mujer
regreso a san juan la adolescente que huyo de su casa
Alivio

Regresó a San Juan la adolescente que huyó de su casa

Este joven está imputado por tentativa de femicidio en perjuicio de su exnovia desde enero de 2025. Durante todo este plazo de Investigación Penal Preparatoria (IPP) la fiscalía y querella han ido incorporando diferentes elementos que hacen confirmar que el hecho de violencia de género ocurrió y que fue de extrema gravedad.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 13.30.13

Al ser una audiencia multipropósito, la querella solicitó que a este hombre se le amplie el delito y se le agregue el de ensañamiento y alevosía. Sánchez Salmuni expresó que Olmedo actuó con un solo propósito, quitarle la vida a esta chica que en ese momento era su novia. También expresó que la golpeó en todo momento y dejaba de hacerlo para que ella no perdiera el conocimiento, “buscó siempre hacerla sufrir”, manifestó la letrada y finalizó con un “Fue un ataque dirigido”.

El fiscal también adelantó que con las nuevas testimoniales tomadas han dejado a este muchacho más complicado. Ya que la gente lo ha tomado como posesivo en todo momento con la novia, “Tenía un control total. En la vestimenta, si se ponía ropa corta o larga, o hasta si se ponía rimmel o no”. Además de otros testimonios que demuestran el calvario que sufrió la joven esa noche del 8 de enero -madrugada-.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 13.30.13 (1)

Su abogado defensor, Lucas Quiroga, dio su teoría del caso y manifiesta que la intención de su cliente no fue matar a la víctima. “Él tuvo el tiempo para consumarlo y pudo no salir a golpear la puerta de los vecinos, pero no lo hizo porque no tuvo intención”. Y expresó que en todo caso el hecho sería delito de lesiones u exceso a la legítima defensa.

Chapa de violencia de género.jpg
Temas
Seguí leyendo

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Robó desde un drone hasta joyas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Un conductor de 66 años perdió el control y volcó en Pocito

Le dieron tres tiros a un policía en el barrio La Estación en Rawson

Insólito: detienen a dos hombres por robarse una manguera en Rawson

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cayeron los borges de chimbas: un detenido por narcotrafico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Te Puede Interesar

El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes. 
Judiciales

Dónde trabajan los abogados que fueron parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 15 años

Por Natalia Caballero
Imagen ilustrativa
Acciones en conjunto

Organizadores y dueños de salones de eventos avanzan con Seguridad para ponerle un freno a las "fiestas clandestinas"

Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas
Tentativa de femicidio

Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas

Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500
Mercado cambiario

Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500

Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor
Ajuste

Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor