miércoles 1 de octubre 2025

Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

El hombre de 72 años sacó el revolver y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. La fiscalía caratuló este hecho como sumamente peligroso para los protagonistas, como para los terceros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
heladeria

El pasado lunes en la tarde ocurrió un grave hecho en el interior de una heladería en Rivadavia. Un hombre sacó un arma de fuego y empezó a forcejear con otro -que era su hijo- en el interior. La escena causó muchísimo pánico y todos salieron corriendo por lo ocurrido. Con el correr de las horas se supo que el protagonista del delito, Guillermo García (72) fue expresidente de Sportivo. La audiencia contra este hombre se realizó este miércoles, las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y este sujeto aceptó la pena de 1 año de prisión efectiva, pero domiciliaria ya que es una persona de la tercera edad.

El fiscal Fernando Bonomo en su exposición hizo hincapié e la gravedad del hecho, ya que este hombre puso en riesgo su salud, la de su hijo y las de los terceros que estaban en este establecimiento. En las imágenes se puede ver que había niños y todos salen corriendo aterrorizados por lo que estaba ocurriendo.

Cabe destacar que por este tipo de delitos amenazas y portación de arma de fuego se sabe dar una pena condicional, pero el fiscal demostró con las pruebas presentadas al juez que el caso fue muy grave y ponía en riesgo la salud de las personas que eran ajenas a la discusión.

Mirá el impactante video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1973417821372817741&partner=&hide_thread=false

En las imágenes se puede cómo este hombre se encuentra por varios minutos discutiendo con su hijo y en un momento saca el arma. Su hijo se abalanza sobre él y lo reduce para que la situación no pase a mayores. Luego intenta salir de la heladería y su familiar se lo impide.

Según el parte policial, a los minutos llegó personal policial y detuvo a este hombre por el hecho cometido. Tras estar casi 48 horas preso, fue condenado en un abreviado y la pena la deberá cumplir en su vivienda. Cabe destacar que el juez solicitó que tenga custodia y que aparezca de manera repentina en diferentes horarios y días para corroborar que está en la vivienda.

