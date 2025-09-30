martes 30 de septiembre 2025

Tras elescándalo

El hombre que apuntó a su hijo con un arma en una heladería de Rivadavia es un expresidente de Sportivo

Este lunes una reconocida heladería de Avenida Libertador vivió momentos de tensión cuando lo que parecía ser una simple discusión familiar terminó con intervención policial y un arma de fuego involucrada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
heladería

La disputa entre un hombre y su hijo en Rivadavia terminó en escándalo este lunes por la tarde y tuvo que intervenir la Policía. Ahora se supo que uno de los involucrados es un expresidente del club Sportivo Desamparados.

Todo ocurrió este 29 de septiembre, en unar econocida heladería ubicada en Avenida Libertador, en una coqueta zona del departamento. Allí, una discusión entre Guillermo García (72) y Guillermo Martín García (49), se elevó y pasó a la violencia hasta que García padre sacó un arma y le apuntó a su hijo.

Según se supo, el mayor de ellos supo ser presidente de Sportivo Desamparados durante dos temporadas y fue quien gestionó la iluminación artificial para el Serpentario.

Los testigos contaron a la Policía que, García padre sacó un revólver calibre 22 y tuvieron que llamar al 911. Es más, cuando los uniformados llegaron, el hombre se ofuscó y discutió con ellos hasta que lograron reducirlo y quitarle el arma. Ahora, está a disposición de la Justicia.

El detenido fue presidente del Víbora en 1990 cuando tenía 36 años y sostuvo ese cargo por un año. Sin embargo, 26 años después volvió a la presidencia el 28 de diciembre de 2007 cuando renunció Luis Moyano, ya que él era el vice. Se mantuvo como titular del club por dos años más.

Temas
