Regresó a San Juan la adolescente que huyó de su casa

La historia que mantuvo en vilo a una familia de Chimbas y que movilizó a las fuerzas de seguridad de San Juan tuvo un cierre este miércoles. Priscila Barzola, la joven de 18 años que había sido reportada como desaparecida , regresó a la provincia luego de varios días de incertidumbre.

Según confirmaron desde el entorno de la adolescente a Tiempo de San Juan, la muchacha arribó a la Terminal de Ómnibus a las 10 de la mañana y, una hora más tarde, ya estaba en su casa del barrio Talacasto, en Chimbas. Su regreso fue recibido con alivio por familiares que desde el domingo la buscaban intensamente.

El caso había generado conmoción desde el inicio. En un principio, circuló entre allegados la versión de que Priscila había sido secuestrada por un hombre que conoció en redes sociales o a través de un juego en línea. Sin embargo, desde la Fiscalía descartaron esa hipótesis y confirmaron que la chica había salido de su hogar por decisión propia.

El fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, explicó este martes que la joven se encontraba en Buenos Aires y que estaba en comunicación con un familiar, a quien le aseguró que se encontraba en buen estado y que no se preocuparan. A pesar de ello, se activó el protocolo de búsqueda, intervino personal de Búsqueda de Personas y se dispuso su resguardo.

Tras ser ubicada, Priscila permaneció en la casa de un pariente en Buenos Aires hasta que se organizaron los traslados. Finalmente, este miércoles pudo regresar a San Juan y reencontrarse con su familia.