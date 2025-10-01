miércoles 1 de octubre 2025

Columna

El regreso de los gorros y sombreros: moda, identidad y libertad

En San Juan, donde el sol y el calor son protagonistas gran parte del año, este gesto cobra aún más sentido. Un sombrero no solo protege, también suma frescura a un look simple, realza la presencia y convierte cualquier conjunto en algo especial. Y vos, ¿te animás a usarlos? Leé la columna completa de Raffa Andrada en un nuevo mircoles con M de moda en Tiempo de San Juan.

Por Raffa Andrada
Galería original horizontal

Hay tendencias que aparecen de repente, pero en realidad son un regreso de algo que nunca se fue. Eso pasa hoy con los gorritos tejidos al crochet calados. Delicados, frescos y llenos de encanto, se ven en chicas jóvenes en las calles, en festivales y hasta en las redes, como si fueran el accesorio indispensable del momento. Y lo son.

799f6396611e40835f971b295c22e6c4

Pero esta moda tiene algo más profundo detrás. Nos recuerda que cubrirnos la cabeza, ya sea con un gorro o un sombrero, fue durante décadas un gesto cotidiano y elegante, parte fundamental del vestuario de hombres y mujeres. Luego, con el paso del tiempo, dejaron de usarse. La vergüenza, el miedo al qué dirán y la presión social hicieron que muchas personas guardaran este accesorio en el olvido.

Hoy, cuando la moda nos invita a expresarnos sin etiquetas, los gorros y sombreros vuelven a ocupar un lugar clave. No hablamos solo de estilo, hablamos de seguridad personal, de animarnos a mostrarnos como queremos, sin importar las miradas ajenas. Ponerse un sombrero, elegir un gorro de crochet o atreverse a un modelo más sofisticado no es simplemente seguir una tendencia, es decir: “me visto como quiero, porque me gusta y me da confianza”.

En San Juan, donde el sol y el calor son protagonistas gran parte del año, este gesto cobra aún más sentido. Un sombrero no solo protege, también suma frescura a un look simple, realza la presencia y convierte cualquier conjunto en algo especial. Ya sea un pamelón en verano, un bucket hat urbano o un clásico fedora, lo importante es entender que son accesorios que no pasan de moda.

760be0bd8e3313c233b5099f517e7559

El crochet, con sus diseños calados y artesanales, tiene ese aire bohemio y relajado que conecta con la tendencia de lo hecho a mano, de lo auténtico. Pero lo mismo sucede con un sombrero de ala ancha, con un gorro tejido o con una boina elegante: todos nos invitan a jugar, a divertirnos con la moda y a recuperar ese toque de distinción que se fue perdiendo.

La invitación es clara: animémonos a usarlos. Dejemos de lado los prejuicios, las voces que critican o las miradas que pesan. La moda es un lenguaje personal, y un sombrero o un gorro pueden ser la mejor manera de decir quién somos sin necesidad de palabras.

https://www.instagram.com/p/DPRVZvnD0sA/

Porque al final, más allá de las tendencias, la moda siempre se trata de esto: usar lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien y nos da seguridad. Y créeme, nada más elegante que alguien que se atreve a ser fiel a sí mismo.

Temas
