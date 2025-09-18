New York Fashion Week 2026: los estilos y las tendencias que se impondrán en el verano

Del 11 al 16 de septiembre se llevó a cabo la Semana de la Moda en New York, un evento que como su nombre lo indica, reúne a los mejores diseñadores quienes con desfiles y presentan al público las tendencias de la temporada primavera – verano 2026. Looks increíbles reafirmando lo poder de lo artesanal, sostenible e inclusivo fueron algunas de las propuestas que buscan instalarse durante la próxima temporada.