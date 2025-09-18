jueves 18 de septiembre 2025

Lo que se viene

New York Fashion Week 2026: los estilos y las tendencias que se impondrán en el verano

Culminó la semana de la moda en New York donde los mejores diseñadores del mundo de la moda dejaron en claro qué se viene para el verano. Colores, estampados y cortes, entre las tendencias veraniegas.

Por Mariela Pérez
image

Del 11 al 16 de septiembre se llevó a cabo la Semana de la Moda en New York, un evento que como su nombre lo indica, reúne a los mejores diseñadores quienes con desfiles y presentan al público las tendencias de la temporada primavera – verano 2026. Looks increíbles reafirmando lo poder de lo artesanal, sostenible e inclusivo fueron algunas de las propuestas que buscan instalarse durante la próxima temporada.

Con una primera fila repleta de celebrities, abrió la semana el abanderado de la moda “made in USA”, Michael Kors, al que siguieron otras marcas establecidas como Calvin Klein, Jason Wu o Norma Kamali, entre ausencias destacadas como las de Carolina Herrera, Marc Jacobs o Tommy Hilfiger. Las tendencias más sobresalientes fueron: los cinturones, el tiro bajo, la dualidad de piezas utilitarias versus siluetas románticas, el juego de rayas, las corbatas femeninas y los buzos con cuello polo.

Repasamos, una a una, las tendencias para esta primavera verano

Rayas

image

Boho chic

image

Tiro bajo

image

La corbata

image

Buzos polo

image

(Con información de OhLala)

