New York Fashion Week 2026: los estilos y las tendencias que se impondrán en el verano

Del 11 al 16 de septiembre se llevó a cabo la Semana de la Moda en New York, un evento que como su nombre lo indica, reúne a los mejores diseñadores quienes con desfiles y presentan al público las tendencias de la temporada primavera – verano 2026. Looks increíbles reafirmando lo poder de lo artesanal, sostenible e inclusivo fueron algunas de las propuestas que buscan instalarse durante la próxima temporada.
Con una primera fila repleta de celebrities, abrió la semana el abanderado de la moda “made in USA”, Michael Kors, al que siguieron otras marcas establecidas como Calvin Klein, Jason Wu o Norma Kamali, entre ausencias destacadas como las de Carolina Herrera, Marc Jacobs o Tommy Hilfiger. Las tendencias más sobresalientes fueron: los cinturones, el tiro bajo, la dualidad de piezas utilitarias versus siluetas románticas, el juego de rayas, las corbatas femeninas y los buzos con cuello polo.
Repasamos, una a una, las tendencias para esta primavera verano
Rayas
Boho chic
Tiro bajo
La corbata
Buzos polo
(Con información de OhLala)