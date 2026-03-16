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Balance

Para el Gobierno de San Juan, la ocupación hotelera en los departamentos turísticos osciló entre un 65% durante el verano

La secretaria de Turismo, Belén Barboza, aseguró que la temporada dejó cifras “mejores de lo esperado”, con picos de ocupación plena durante fiestas populares y eventos deportivos que atrajeron visitantes a distintos puntos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La temporada de verano dejó un balance positivo para el turismo en San Juan, según indicaron desde el Gobierno provincial. La secretaria de Turismo, Belén Barboza, aseguró que los departamentos turísticos registraron un promedio de ocupación hotelera que se mantuvo entre el 60% y el 65%, con momentos de ocupación total en coincidencia con eventos y celebraciones populares.

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En declaraciones radiales, la funcionaria destacó que la actividad turística estuvo impulsada en gran medida por competencias deportivas y festividades que convocaron visitantes, especialmente en el Gran San Juan y en los destinos más elegidos del interior. “Los resultados han sido buenos, incluso mejores de lo que esperábamos”, señaló.

De acuerdo con los datos oficiales, en los departamentos más alejados de la capital el nivel de ocupación se sostuvo en torno al 60% durante gran parte del verano. Sin embargo, en determinados fines de semana la demanda llegó al 100%, como ocurrió durante la Fiesta de la Semilla de la Manzana o el Safari Tras las Sierras.

Entre los destinos con mayor cantidad de visitantes, Barboza indicó que Calingasta volvió a encabezar las preferencias, seguido por Iglesia y Valle Fértil. Según explicó, el liderazgo de Calingasta se relaciona en gran parte con el atractivo turístico de Barreal, uno de los puntos más visitados de la provincia.

La funcionaria también señaló que el movimiento turístico incluyó visitantes extranjeros. En ese sentido, mencionó que el flujo se ve favorecido por el paso internacional Paso de Agua Negra, aunque durante el verano también llegaron turistas provenientes de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

En cuanto al turismo nacional, la mayor parte de los visitantes arribó desde la provincia de Buenos Aires, seguida por Córdoba y Mendoza. A su vez, Barboza destacó el crecimiento del turismo interno, con sanjuaninos que optaron por escapadas de fin de semana hacia localidades como Rodeo, Calingasta o Jáchal.

Desde el punto de vista económico, la secretaria detalló que durante la primera quincena de enero el movimiento turístico generó ingresos por unos 6.500 millones de pesos en la provincia. En la segunda mitad del mes, según indicó, el impacto fue aún mayor para el sector privado, particularmente en hotelería, gastronomía y servicios turísticos.

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