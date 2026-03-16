Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.

A solo media hora del centro sanjuanino , el nuevo hotel termal de La Laja construido desde cero se erige como una joya arquitectónica lista para recibir visitantes, pero sus puertas permanecen cerradas bajo llave. Aunque el edificio fue entregado oficialmente en agosto de 2023 tras ser reconstruido desde sus cimientos como parte de los compromisos de la empresa Ivisa, el proceso de apertura está estancado en los tribunales sanjuaninos. El ministro de Turismo, Guido Romero, habló sobre esta parálisis administrativa que impide que los sanjuaninos y turistas disfruten de las históricas aguas curativas de Albardón .

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Para entender el presente de La Laja, es necesario remontarse al año 2016, cuando la Cámara de Diputados declaró el predio de utilidad pública y sujeto a expropiación. Sin embargo, lo que parecía un trámite resuelto se convirtió en una traba insalvable para la actual gestión. Según sostiene la gestión orreguista, el hotel se construyó sin haber concluido los permisos adecuados con los dueños originales del terreno, un condominio privado que en su momento promocionaba el lugar como un spa termal. Esta falta de "transparencia en los papeles" fue detectada al inicio del gobierno actual, calificando como irresponsable cualquier llamado a licitación sin tener la titularidad plena.

El ministro Romero, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN confirmó que, a diferencia de otros proyectos más avanzados, con este complejo termal la situación es compleja. El funcionario explicó que "con La Laja venimos un poquito más demorados" y detalló que "desgraciadamente tenemos problemas de titularidad y todo ese tipo de cosas". A pesar de que la provincia ha tomado cartas en el asunto, los tiempos de la justicia no coinciden con las urgencias turísticas. "Si bien ya se han iniciado las judiciales a través de Fiscalía de Estado todavía no están concluidas, todavía no tenemos sentencia y eso nos está demorando un poco", reconoció Romero.

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El núcleo del conflicto está en el origen del proyecto y la ocupación del suelo. El ministro afirmó que "se hizo un hotel en un terreno que era privado".

Si bien el Estado sanjuanino ha avanzado con los instrumentos legales, la propiedad definitiva sigue en disputa económica. "La provincia tiene la posesión del inmueble y tiene una constancia dominial de la expropiación, pero todavía no existe la sentencia", explicó el titular de Turismo, aclarando que la resolución depende ahora exclusivamente de un juez.

La demora no responde a una cuestión política, según aseguró el funcionario, sino a un proceso legal donde los antiguos propietarios tienen derecho a reclamar. Romero señaló que la concreción de la expropiación se vincula directamente con el pago de la indemnización y que los dueños actuales "pueden tranquilamente oponerse a la tasación que ha hecho el centro de tasaciones". En ese escenario, el conflicto se traslada al ámbito judicial, donde "el juez determina si es 5, 10, 15 o 20" el valor final a abonar por el predio.

Mientras esta definición llega, el hotel, que cuenta con una infraestructura moderna diseñada para el turismo más exigente, debe ser mantenido con fondos públicos. Según los últimos datos oficiales conocidos, la gestión actual mantiene una empresa de seguridad permanente en el sitio para evitar el vandalismo y el deterioro del edificio que costó muchos millones de pesos. A pesar del panorama incierto, el ministro Romero mantiene el optimismo tras haber mantenido reuniones recientes con el Fiscal de Estado. "Esperamos tener novedades pronto", concluyó el funcionario, con la expectativa de que el complejo de Albardón pueda finalmente integrarse al circuito turístico de la provincia.