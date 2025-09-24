¿Moda o sacrificio?: el dilema de las botas con calor en San Juan

En el calendario de la moda hay un reloj global que marca tendencias. Las pasarelas en Nueva York, Milán o París nos dictan lo que “hay que usar” , y en redes sociales se multiplican imágenes de botas texanas, bolseguies o bucaneras usadas con minifaldas y vestidos vaporosos. Todo luce moderno, fotogénico y tentador. Pero hay una realidad que a veces olvidamos: vivimos en San Juan . Y en San Juan, cuando hace calor, hace calor de verdad .

No se trata de renegar de la moda internacional, ni de cerrar los ojos ante lo que está pasando en el mundo. Todo lo contrario. Se trata de ser inteligentes, creativos y responsables con nuestra forma de vestir. La moda , para ser auténtica, no puede estar desconectada de nuestro entorno, de nuestro clima y de nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde aparecen las contradicciones: ¿realmente vamos a soportar botas de cuero en enero, con más de 38 grados a la sombra? ¿Es elegante sufrir por seguir un estereotipo? ¿Es tendencia si en realidad no se adapta a nuestra realidad?

La elegancia no se mide solo en lo que llevamos puesto, sino en cómo lo llevamos y en la coherencia que existe entre la prenda, el momento y el lugar. Un look con botas puede ser espectacular en un festival en California, en una ciudad europea con veranos suaves o en una producción editorial. Pero en San Juan, donde el calor nos desafía a diario, esa misma elección puede rozar lo absurdo. La incomodidad nunca es tendencia. los pies sofocados tampoco.

Por eso, creo que es tiempo de dar vuelta la página y repensar qué significa “ser moderno” en un lugar como el nuestro. Quizás la verdadera vanguardia esté en dejar de copiar sin filtrar y empezar a crear un estilo propio, fiel a nuestro clima y a nuestras costumbres.

No se trata de renunciar al impacto que puede dar un buen calzado, sino de buscar caminos distintos. Las sandalias de caña alta, por ejemplo, son una opción maravillosa. Logran ese efecto visual de alargar la pierna y aportar dramatismo, pero dejan respirar el pie. Se pueden trabajar con telas, cueros calados, tiras entrelazadas o incluso versiones artesanales que sumen identidad local.

Otra alternativa es mirar a las clásicas ojotas con otros ojos. ¿Por qué no jugar con materiales nobles, con bases más trabajadas o con detalles de diseño que eleven este calzado tan cotidiano? Una ojota de autor, pensada con estética y con un guiño a la comodidad, puede ser mucho más moderna que unas botas copiadas de Instagram.

Y claro, también están las alpargatas reinventadas, los zuecos livianos, los mocasines de verano con perforaciones… El punto es que el diseño argentino, y especialmente el que nace en provincias como la nuestra, tiene la capacidad de reinterpretar las necesidades reales de quienes vivimos acá. Quizás ahí esté la moda del futuro: en crear objetos que nos hagan sentir bien, sin sacrificar estilo.

A veces creemos que seguir la moda es obedecer sin preguntar. Pero la moda más interesante es la que se cuestiona, la que se adapta y se reinventa. En un mundo cada vez más consciente de la sostenibilidad, ¿qué sentido tiene usar algo que nos incomoda y que ni siquiera responde al clima? Copiar ciegamente es lo fácil. Lo difícil, y lo valioso, es crear alternativas que nos hagan sentir cómodos, frescos y auténticos.

El verano sanjuanino invita a los pies libres, a los materiales transpirables, a los colores claros y a las texturas que se llevan bien con el sol. Y de eso se trata, de vivir la moda como un aliado, no como un enemigo que nos impone sacrificios absurdos.

Una primavera para ser creativos

Estamos entrando en una temporada que nos inspira liviandad, alegría y frescura. Dejemos que nuestro calzado también lo exprese. Las botas podrán esperar al otoño, cuando el clima las haga lucir con sentido. Mientras tanto, este es el momento de abrir la puerta a la creatividad local, de jugar con nuevas formas y de darle protagonismo a un calzado que nos represente.

Y si sos de esas personas que aman sus botas y no podés dejarlas guardadas, también está bien. Si llega una noche de verano más fresca o una ocasión especial que lo amerite, permitite usarlas. La idea no es decir “no lo hagas”, sino “hacelo, pero con conciencia”. Que tu elección no sea automática, sino pensada, coherente y sobre todo disfrutable.

San Juan tiene todo para ser un semillero de ideas frescas. El calor extremo nos obliga a pensar distinto, y en esa diferencia puede nacer un estilo propio. Porque la moda no es solo lo que baja de las pasarelas internacionales, la moda también se construye desde cada tierra, desde cada clima y desde cada cultura.

Y al final, esa es la verdadera tendencia: ser fieles a nosotros mismos, caminar cómodos y dejar que la moda acompañe nuestra vida, no que la contradiga.