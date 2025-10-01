Robó desde un drone hasta joyas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad

Un sijeto de 22 años entró a robar a una casa ubicada en Chimbas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad.

Leandro Agustín Gonzáles, de 22 años, creía que su golpe había sido perfecto: ingresó a una vivienda en Chimbas y escapó con un valioso botín, entre el que se encontraba un costoso dron y varias alahajas. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta fue que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En Ruta 40 Los perros le ladraron tras un intento de robo, amenazó a los victimarios y terminó en la comisaría de Sarmiento

La Brigada de Investigaciones Norte informó que, tras una minuciosa investigación, logró identificar y detener al joven delincuente, quien ya contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad. El operativo se concretó en las últimas horas, luego de analizar las imágenes aportadas por el propietario del domicilio afectado.

Según detallaron desde la fuerza, el denunciante había advertido la sustracción de varios objetos de valor y entregó los registros fílmicos captados en el interior y exterior del inmueble. Gracias a ese material, los efectivos lograron reconocer al autor del hecho y confirmar su identidad.

Gonzáles fue detenido y quedó vinculado al legajo judicial correspondiente para ser presentado ante la Justicia en la audiencia de formalización, donde se definirán los pasos a seguir en la causa.