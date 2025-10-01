miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Chimbas

Robó desde un drone hasta joyas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad

El sujeto de 22 años fue atrapado en las últimas horas tras una investigación, acusado del robo cometido en un domicilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sijeto de 22 años entró a robar a una casa ubicada en Chimbas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad.

Un sijeto de 22 años entró a robar a una casa ubicada en Chimbas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad.

Leandro Agustín Gonzáles, de 22 años, creía que su golpe había sido perfecto: ingresó a una vivienda en Chimbas y escapó con un valioso botín, entre el que se encontraba un costoso dron y varias alahajas. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta fue que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Lee además
los perros le ladraron tras un intento de robo, amenazo a los victimarios y termino en la comisaria de sarmiento
En Ruta 40

Los perros le ladraron tras un intento de robo, amenazó a los victimarios y terminó en la comisaría de Sarmiento
Imagen ilustrativa: los robos de agua de riego en los canales por parte de los productores vuelven a escena en San Juan en medio de la crisis hídrica.
Problema recurrente

Productores denuncian robo de agua en San Martín en plena crisis hídrica

La Brigada de Investigaciones Norte informó que, tras una minuciosa investigación, logró identificar y detener al joven delincuente, quien ya contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad. El operativo se concretó en las últimas horas, luego de analizar las imágenes aportadas por el propietario del domicilio afectado.

Según detallaron desde la fuerza, el denunciante había advertido la sustracción de varios objetos de valor y entregó los registros fílmicos captados en el interior y exterior del inmueble. Gracias a ese material, los efectivos lograron reconocer al autor del hecho y confirmar su identidad.

Gonzáles fue detenido y quedó vinculado al legajo judicial correspondiente para ser presentado ante la Justicia en la audiencia de formalización, donde se definirán los pasos a seguir en la causa.

Temas
Seguí leyendo

Los objetos de lujo que Pampita logró recuperar tras el robo

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Un conductor de 66 años perdió el control y volcó en Pocito

Le dieron tres tiros a un policía en el B° La Estación en Rawson

Insólito: detienen a dos hombres por robarse una manguera en Rawson

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Te Puede Interesar

La semana pasada los vecinos de Iglesia hicieron una asamblea para quejarse por las boletas de luz caras. Fue el intendente y el vicepresidente del Epre. Ahora se suma Calingasta.
Buscan explicaciones en el EPRE

Calingasta se suma a Iglesia en la ola de reclamos por las boletas de luz caras

Por Elizabeth Pérez
Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia
Hijo pródigo

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Paso a paso, cómo se desarrollan las obras de restauración en la Escuela Normal Superior Sarmiento.
Obras

Paso a paso, cómo es el proceso de restauración para limpiar las pintadas de la Normal Sarmiento

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial