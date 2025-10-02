jueves 2 de octubre 2025

Muy personal

¿Cami Homs quiere casarse con José Sosa?: la contundente respuesta de la modelo

Mientras crecen los rumores de la boda de su ex Rodrigo De Paul con Tini Stoessel, Cami Homs habló de la posibilidad de formalizar con el futbolista de Estudiantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cami Homs está esperando un bebé con José Sosa.

Cami Homs está esperando un bebé con José Sosa.

Cami Homs vivió un momento especial en la noche de los Martín Fierro 2025, donde fue invitada por su participación en Bake Off Celebrity (Telefe), ciclo que resultó premiado en la gala. Luciendo un vestido de satén negro que realzó su embarazo, la modelo conversó con los cronistas sobre su presente sentimental, sus hijos y la dinámica familiar actual, pero entre todas las preguntas —incluida la ineludible mención al casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel— dejó en claro cuál es su verdadero horizonte: el deseo de dar el sí junto a José Sosa, su pareja actual y padre de su próximo hijo.

En pleno evento, y luego de la etapa de escándalos que rodeó la separación con De Paul y las versiones de infidelidad, Cami eligió mostrarse relajada y optimista respecto al futuro. Al ser consultada sobre el posible acontecimiento del año —el supuesto casamiento de De Paul y Stoessel que sería el próximo 20 de diciembre— respondió con amabilidad y con la mira puesta en su propia vida: “No estoy al tanto y no tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien, todo bien”, agregó la mamá de Francesca y Bautista, los niños que tuvo con el mediocampista del Inter Miami.

Cuando los periodistas insistieron en el tema y le consultaron acerca de una posible invitación al evento, la modelo no dudo en dejar en claro que no solo no tiene interés, sino que del otro lado tampoco está la idea: “Ay no chicos, qué pregunta… no, pero nunca me llegaría esa invitación”.

Sin embargo, ante la pregunta sobre su propio deseo de formar una familia consolidada y vestirse de blanco, Cami no ocultó su ilusión: confesó que sueña con casarse con José, con quien convive hace poco más de dos años y junto a quien comparte el día a día como familia ensamblada.

¡Ojalá! Ojalá que sí, me gustaría, pero tiempo al tiempo. Ahora estamos enfocados 100% a esto (por su embarazo) y después veremos, pero ojalá que se dé“, dijo entre risas la modelo, dejando en claro que tras el nacimiento de la pequeña podría llegar a suceder, siempre después de que dé a luz a su tercer hijo: ”A mí dejame un traguito, ahora no puedo tomar nada", bromeó.

Camila también habló de cómo lograron ensamblar la familia con el hombre de Estudiantes de La Plata: “Mis hijos están acostumbrados a estar con José, porque convivimos hace poco más de dos años, y a estar con su papá también. Ellos viajan siempre que quieren y ahora que está más cerca, más aún”.

Sobre la relación con De Paul, fue clara: mantienen una conversación cordial por el bien de los dos pequeños que tienen en común: “Al principio cuesta como toda separación, pero uno tiene que priorizar a los hijos que es lo más importante. En nuestro caso, más todavía y siempre decimos lo mismo, mientras ellos estén bien… va a estar todo bien.” Su presente la encuentra enfocada en la llegada de su tercer hijo y la apuesta por una familia ensamblada en pleno crecimiento, disfrutando no solo del embarazo sino también del amor y la posibilidad de volver a soñar con un festejo propio, esta vez junto a José Sosa.

Con una mirada optimista puesta en el futuro y en la construcción de una vida en familia, Cami Homs dejó atrás las polémicas para centrarse en sus verdaderos deseos. La modelo eligió hablar con honestidad sobre su presente, dejando en claro que su mayor anhelo es formalizar su vínculo con José Sosa y organizar una celebración propia, mientras disfruta del embarazo y de la estabilidad familiar lograda tras tiempos complejos.

FUENTE: Infobae

Temas
