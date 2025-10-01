Lollapalooza Argentina 2026: confirman el line-up con los artistas de cada día

Luego del entusiasmo que tuvo el anuncio de los 10 artistas principales de la próxima edición del festival Lollapalooza Argentina , con figuras como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Lorde y Paulo Londra , este miércoles se acaba de dar a conocer el esperado lineup por día.

El festival más grande del país inaugurará su segunda década en Argentina el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, y la repercusión vuelve a demostrar que es el encuentro musical más esperado del año.

Según los organizadores, "Cada día tendrá el peso de un festival completo, con propuestas que cruzan géneros, generaciones y fronteras, y garantizan una vivencia musical inolvidable".

Viernes 13 de marzo

La jornada de apertura tendrá al famoso Tyler The Creator junto con la exitosa Lorde, que vuelve a presentarse en el #LollaAR con Virgin, más la potencia alternativa de Turnstile, que promete aportar una cuota de punk necesaria para que el festival arranque con fuerza.

La electrónica tendrá su momento especial con Peggy Gou, una de las DJs más potentes de la escena actual, así como con el polifacético artista japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y el enigmático DJO (alter ego musical de Joe Keery, que hizo de Steve Harrington en la serie Stranger Things).

Completarán esta jornada inaugural el hitmaker latino Danny Ocean, y una lista de artistas en ascenso como el dúo australiano Royel Otis, que viene de lanzar Hickey, su segundo álbum; la revelación española del pop Judeline; la girlband del momento Katseye y los hermanos neozelandeses de Balu Brigada.

La jornada se completa con propuestas nacionales e internacionales que van del folk al house, del rap al bedroom pop, con artistas como Guitarricadelafuente, Zell, Militantes del Clímax, RØZ, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Sábado 14 de marzo

El segundo día trae a la emblemática Chappell Roan, en una fecha inolvidable por ser el ansiado debut en el país de esta renovadora del pop. El beat lo marcará Skrillex, pionero indiscutido de la electrónica moderna, que regresa con un show cargado de sorpresas.

Estará Lewis Capaldi, dueño de las baladas muy exitosas, mientras que la bandera nacional la llevará bien en alto Paulo Londra, en el mejor momento de su carrera.

Habrá más pop con la estadounidense Addison Rae, la galesa Marina y la española Aitana. De acá estará también La Sole, Soledad Pastorutti, ícono de la música argentina.

Representando la escena urbana local estará la argentina Six Sex, y el pop completará su alineación con TV Girl, LANY y la boyband surcoreana RIIZE, mientras que la electrónica sonará con los novedosos Brutalismus 3000 y el DJ Hamdi.

También se presentarán artistas que vienen creciendo con fuerza como Nasa Histoires, TIMØ, Little Boogie, Easykid, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra, 2hollis y Paula Os, en un día repleto de descubrimientos y contrastes.

Domingo 15 de marzo

La última jornada traerá el desembarco de Sabrina Carpenter, el nuevo fenómeno global del panorama pop. Para los espíritus rockeros, esta jornada traerá la potencia de los referentes del metal Deftones, que vienen de lanzar un disco nuevo bajo el título de Private Music. El rap también se vestirá de gala para recibir por primera vez en Argentina a Doechii.

La fiesta electrónica estará en las mejores manos, con Kygo, ícono del tropical house, y para el público rockero será un día imperdible, con Interpol festejando los 20 años desde su disco Antics, así como los ídolos nacionales Ratones Paranoicos y Massacre. El punk tendrá representación con el caos elegante de Viagra Boys.

La electrónica brillará con el house melódico del DJ alemán Ben Böhmer y en una versión dance con tintes folk de la mano de BUNT.

Completarán este día Saramalacara, que representará al género urbano nacional, La icónica DJ horsegiirL completa la propuesta de géneros electrónicos, y sonarán potentes voces del pop actual como las de Men I Trust y la argentina Yami Safdie.

Habrá artistas emergentes para descubrir o ver por primera vez como las rockeras mexicanas de The Warning, y una nutrida oferta nacional, con el rapero CeroUnno, el DJ cordobés Ezequiel Arias, la banda de garage rock argento Ryan, la nueva promesa de pop electrónico Félix Vestre, la jovencísima 143Leti, la pujante DJ Ludmila di Pasquale y Reybruja, una de las bandas que le están dando un aire nuevo al rock bajo el lema de “gustando y ofendiendo”.

Lineup día por día

Viernes 13: Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones

Sábado 14: Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Little Boogie, Easykid, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os

Domingo 15: Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja

