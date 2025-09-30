martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buenas noticias

Thiago Medina despertó tras su accidente en moto y su primera pregunta conmovió a todos

El ex Gran Hermano abrió los ojos después de más de dos semanas de internación. Daniela Celis contó cuál fue lo primero que dijo y cómo avanza su recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de varios días de incertidumbre y angustia, la familia y los seguidores de Thiago Medina, ex Gran Hermano, recibieron la mejor noticia: el joven despertó tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre.

Lee además
el ex gran hermano, thiago medina, volvera a ser operado

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, volverá a ser operado
como sigue thiago, el ex gran hermano que lucha por su vida tras un violento choque
Parte médico

Cómo sigue Thiago, el ex Gran Hermano que lucha por su vida tras un violento choque

Daniela Celis habló sobre el estado de Thiago

La primera en dar detalles fue Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, quien se mostró muy emocionada por la evolución: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”, expresó Daniela.

También aclaró que el camino de recuperación será largo y con altibajos, pero que mantienen la fe y la esperanza: “Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero que no falten las oraciones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Estoy muy feliz”.

La primera pregunta de Thiago al despertar

Un detalle que conmovió a todos fue la primera reacción del ex Gran Hermano al recuperar la conciencia. Según contó Daniela, Thiago preguntó inmediatamente por sus hijas, mostrando que ellas son su principal motor para salir adelante.

El 12 de septiembre de 2025, cerca de las 19:50, Thiago Medina tuvo un accidente de tránsito en moto sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez. Su moto impactó contra un auto conducido por una mujer.

Debido a las graves heridas, fue trasladado de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue operado de inmediato. Los médicos tuvieron que extirparle el bazo y confirmaron que sufrió fracturas en las costillas y daños en los pulmones, riñones e hígado.

Desde entonces permaneció en Terapia Intensiva con respiración asistida, mientras su familia pedía cadenas de oración por su recuperación.

El estado actual del ex Gran Hermano

Aunque su estado sigue siendo delicado y el pronóstico es reservado, el despertar de Thiago es un paso muy importante en su evolución. Sus seres queridos continúan acompañándolo y confían en que podrá recuperarse por completo.

Temas
Seguí leyendo

Polémica familiar entre los parientes de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, y Daniela Celis

Darío Barassi dedicó su Martín Fierro a su mamá y recordó una anécdota que emocionó a todos

El incómodo momento que vivió Pampita en los Martín Fierro por culpa de un famoso

In memoriam: quiénes fueron los artistas recordados durante los premios Martín Fierro

Uno por uno, todos los ganadores de los Martín Fierro 2025: Santiago del Moro se llevó el oro

Dolor por la muerte de la reconocida actriz Adriana Aizenberg

Martín Fierro 2025: los looks que deslumbraron en la alfombra roja del Hilton

Morena Rial fue detenida nuevamente por incumplir condiciones de su excarcelación en causa por robos en San Isidro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
martin fierro 2025: los looks que deslumbraron en la alfombra roja del hilton
Televisión

Martín Fierro 2025: los looks que deslumbraron en la alfombra roja del Hilton

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

La zona de la calle Lemos está en plena transformación y ahora cobijará un polo gastronómico en Rawson.
Ordenamiento

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Los hospitales de Sarmiento y Albardón ya pueden realizar cirugías laparoscópicas, lo que las autoridades calificaron como un avance en el ámbito de la salud local.
Gran avance

Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Otro jubilado sanjuanino sufrió un fraude de $8.000.000 con una falsa aplicación de inversiones de YPF

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso
Paren en Off

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso