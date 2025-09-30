Thiago Medina despertó tras su accidente en moto y su primera pregunta conmovió a todos

Después de varios días de incertidumbre y angustia, la familia y los seguidores de Thiago Medina , ex Gran Hermano, recibieron la mejor noticia: el joven despertó tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre .

La primera en dar detalles fue Daniela Celis , expareja de Thiago y madre de sus hijas, quien se mostró muy emocionada por la evolución: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”, expresó Daniela.

También aclaró que el camino de recuperación será largo y con altibajos, pero que mantienen la fe y la esperanza: “Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero que no falten las oraciones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Estoy muy feliz”.

La primera pregunta de Thiago al despertar

Un detalle que conmovió a todos fue la primera reacción del ex Gran Hermano al recuperar la conciencia. Según contó Daniela, Thiago preguntó inmediatamente por sus hijas, mostrando que ellas son su principal motor para salir adelante.

El 12 de septiembre de 2025, cerca de las 19:50, Thiago Medina tuvo un accidente de tránsito en moto sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez. Su moto impactó contra un auto conducido por una mujer.

Debido a las graves heridas, fue trasladado de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue operado de inmediato. Los médicos tuvieron que extirparle el bazo y confirmaron que sufrió fracturas en las costillas y daños en los pulmones, riñones e hígado.

Desde entonces permaneció en Terapia Intensiva con respiración asistida, mientras su familia pedía cadenas de oración por su recuperación.

El estado actual del ex Gran Hermano

Aunque su estado sigue siendo delicado y el pronóstico es reservado, el despertar de Thiago es un paso muy importante en su evolución. Sus seres queridos continúan acompañándolo y confían en que podrá recuperarse por completo.