martes 30 de septiembre 2025

Video

Darío Barassi dedicó su Martín Fierro a su mamá y recordó una anécdota que emocionó a todos

El actor y conductor sanjuanino emocionó a sus seguidores al contar por qué decidió dedicarle la estatuilla a su mamá.

Por María Morá
El programa “100 argentinos dicen”, que condujo Darío Barassi, se consagró con un Martín Fierro en la ceremonia del 9 de julio. Muy emocionado, el actor y actual conductor de “Ahora Caigo” decidió entregar la estatuilla a una persona muy especial: su mamá, Laura.

El homenaje más sentido de Darío Barassi

Barassi compartió en redes sociales una tierna foto con su madre sosteniendo el premio y expresó:

“Una vez en la vida hay que dedicarle un premio a una madre, porque no existe oficio con mayor entrega. Y la mía no es la excepción: guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única”.

El conductor también destacó que su mamá siempre lo acompañó en silencio, pero con mucho afecto, desde sus primeros pasos como actor hasta su consolidación en televisión.

El gesto que conmovió

Barassi reveló que su madre guarda cada recorte, nota o revista donde él aparece, en una carpeta azul —su color favorito— como una forma de apoyarlo y atesorar su trayectoria.

Además, recordó una anécdota de sus inicios en el teatro: tras verlo debutar en Buenos Aires, su madre le confesó lo orgullosa que se sentía de él y que había descubierto en ese momento que su verdadera vocación no era la abogacía, sino la actuación.

“El mejor reconocimiento no fue el aplauso del público aquella vez, sino el de mi vieja”, cerró Barassi conmovido.

