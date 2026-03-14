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El video

"Cositas que me pasan": la curiosa historia que contó Darío Barassi desde un Hospital

El conductor sanjuanino compartió un video desde el hospital luego de realizarse un bloqueo por un dolor en el nervio ciático. Mientras aclaraba que no se trataba de nada grave, aprovechó su estado "medio sedado" para relatar una situación tan incómoda como divertida que vivió en su camarín después de grabar "Ahora Caigo".

Por Redacción Tiempo de San Juan
Barassi

El carismático conductor sanjuanino, Darío Barassi, volvió a mostrar su lado más auténtico frente a sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video desde una clínica luego de someterse a un procedimiento ambulatorio para aliviar un fuerte dolor en el nervio ciático.

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En las imágenes se lo ve relajado y algo somnoliento producto de la sedación. Sin embargo, el propio conductor se encargó de llevar tranquilidad a su público. "Me hice un bloqueo en el ciático, ¡nada grave! No se alteren", aclaró rápidamente para evitar preocupaciones entre quienes siguen su día a día.

Lejos de quedarse solo con el parte médico, Barassi aprovechó el momento para contar una historia que vivió en su camarín tras una jornada de grabación de Ahora Caigo, el ciclo que conduce en El Trece.

Según relató, una vez que termina el programa suele quedarse en el camarín en un clima de total relajación. "Después de grabar me quedo bastante ligero de ropa, con ropa interior y una remera", confesó entre risas, mientras explicaba que en esa ocasión se había encerrado en el baño y estaba distraído con el celular.

En medio de ese momento de tranquilidad escuchó un ruido en la puerta, pero no le dio importancia. Todo cambió segundos después: al levantar la vista se encontró cara a cara con la persona encargada de limpiar el camarín.

La reacción fue inmediata… y completamente incómoda. "Nos quedamos los dos congelados", contó exagerando el gesto de sorpresa que compartieron. Según dijo, el silencio y la incomodidad parecieron durar eternos segundos.

Barassi incluso se preguntó en voz alta por qué ninguno de los dos reaccionó rápido: ni ella salió del lugar ni él atinó a cerrar la puerta del baño. "Fue un momento rarísimo", admitió, aunque lo contó con su clásico humor.

Antes de cerrar la historia, el conductor también aprovechó para pedir disculpas a la trabajadora del canal por el incómodo episodio, fiel a su estilo descontracturado y cercano que lo convirtió en uno de los conductores más queridos.

Mirá el video:

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