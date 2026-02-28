Vuelve el sanjuanino Darío Barassi a la TV y así queda la programación de El Trece

Darío Barassi siempre sorprende con algún disparate a sus seguidores de IG.

Desde el próximo lunes 9 de Marzo, con el regreso del sanjuanino Darío Barassi y su Ahora Caigo, se achica el ciclo culinario La Cocina Rebelde de Jimena Monteverde y equipo y cambia de horario Cuestión de Peso, el clásico de Alberto Cormillot.

Con el regreso de uno de los mejores conductores del país, la programación vespertina de El Trece quedará de la siguiente manera:

14:45hs La Cocina Rebelde

16:15hs Cuestión de Peso

18:15hs Ahora Caigo (Nueva Temporada) Luego seguirán los programas ya puestos en la grilla, cabe destacar que no habrá ninguno de impacto ya que el “prime” esta siendo arrasado por Telefe con MasterChef Celebrity y Gran Hermano: Generación Dorada.

Compartí esta nota en redes sociales:







