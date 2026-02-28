sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Informativo

Vuelve el sanjuanino Darío Barassi a la TV y así queda la programación de El Trece

Uno de los programas que pierde minutos de aire es la Cocina Rebelde de Jimena Monteverde.

Por Agencia NA
Darío Barassi siempre sorprende con algún disparate a sus seguidores de IG.

Darío Barassi siempre sorprende con algún disparate a sus seguidores de IG.

Desde el próximo lunes 9 de Marzo, con el regreso del sanjuanino Darío Barassi y su Ahora Caigo, se achica el ciclo culinario La Cocina Rebelde de Jimena Monteverde y equipo y cambia de horario Cuestión de Peso, el clásico de Alberto Cormillot.

Lee además
La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento. video
Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento
charles leclerc se caso con una influencer y lo celebraron arriba de una ferrari que vale 30.000.000 de euros
Video

Charles Leclerc se casó con una influencer y lo celebraron arriba de una Ferrari que vale 30.000.000 de euros

Con el regreso de uno de los mejores conductores del país, la programación vespertina de El Trece quedará de la siguiente manera:

  • 14:45hs La Cocina Rebelde
  • 16:15hs Cuestión de Peso
  • 18:15hs Ahora Caigo (Nueva Temporada)

Luego seguirán los programas ya puestos en la grilla, cabe destacar que no habrá ninguno de impacto ya que el “prime” esta siendo arrasado por Telefe con MasterChef Celebrity y Gran Hermano: Generación Dorada.

Temas
Seguí leyendo

Entrarían a la casa de Gran Hermano tres famosos: los nombres son explosivos

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Qué se sabe de "Es mi sueño", el nuevo programa de Guido Kaczka repleto de famosos

Escándalo en Gran Hermano: salió la luz la millonaria cifra que gana Andrea del Boca

Gran Hermano Generación Dorada: ya se formó una pareja, ¿quiénes son?

Se conoció quiénes fueron los primeros salvados de Gran Hermano Generación Dorada

Música bajo las estrellas: la imperdible propuesta del Chalet Cantoni para el fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
entrarian a la casa de gran hermano tres famosos: los nombres son explosivos
Generación Dorada

Entrarían a la casa de Gran Hermano tres famosos: los nombres son explosivos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos
Gran Hermano

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40% video
Tras los aumentos en la carne

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Te Puede Interesar

La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento. video
Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci
Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?
Tiempo pregunta

Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros

En Mendoza ya se usa el juicio por jurados. En la foto, el proceso que terminó este viernes con Carlos Miguel Díaz Vilchez declarado culpable por un femicidio sin cuerpo, el de su pareja Ivana Molina.  video
Como en las películas

Sanjuaninos al estrado: cómo será el gran simulacro de juicio por jurados que promete ser revelador