Charles Leclerc se casó con una influencer y lo celebraron arriba de una Ferrari que vale 30.000.000 de euros

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux contrajeron matrimonio este sábado 28 de febrero en Mónaco, a pocos días del arranque de la nueva temporada de Fórmula 1. El piloto monegasco y la influencer ya habían anunciado su compromiso durante el otoño europeo anterior.

Una grabación difundida en redes sociales captó a la pareja descendiendo las colinas de Mónaco a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, un vehículo cuyo valor asciende a 30 millones de euros. Según reportes de Paris Match y Formula Passion, la ceremonia se celebró en la mañana.

El propio Leclerc destacó la influencia de Alexandra en su vida más allá de las pistas: “Alexandra me animó a interesarme por la vida de los autores, por sus inspiraciones. En ese aspecto, me aportó mucho”. Con ocho temporadas compitiendo para la Scuderia Ferrari, la posibilidad de sumar el título de campeón del mundo podría representar el obsequio más deseado para el recién casado.

A solo una semana del inicio del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Melbourne, Leclerc ya celebró. Todavía no en la pista, aunque sus sensaciones con el SF-26 tras las pruebas son bastante positivas, pero sí en su vida privada. Tras anunciar su boda por Instagram el pasado 2 de noviembre, hoy ha sido el día del fatídico “Sí, quiero”.

La relación entre Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux captó la atención tanto en el mundo del automovilismo como en el entorno digital, consolidando no solo una pareja admirada en los paddocks de la Fórmula 1, sino también una imagen que equilibra glamour y discreción. El vínculo, nacido en el contexto de un desfile de modas en París, reflejó la confluencia entre la alta costura, la cultura y el deporte, y suma a su narrativa una presencia inesperada: su mascota Leo, que se ha convertido en parte esencial de su historia y en un auténtico símbolo dentro y fuera de las redes sociales, según Glamour México.

Saint Mleux se destaca en redes sociales por su estética definida y su propuesta intelectual. Nacida en 2003, tiene 22 años y cursa estudios de Historia del Arte en París. Su alcance digital es significativo: supera los dos millones de seguidores en TikTok y alcanza alrededor de un millón y medio en Instagram. Sus publicaciones, mayormente en blanco y negro, están centradas en referencias filosóficas y culturales, citando a pensadores como Slavoj iek y Gilles Deleuze, lo que le otorga un perfil distintivo frente a otras influencers. Es políglota: puede comunicarse fluidamente en español, francés e inglés.

A pesar del crecimiento exponencial de su popularidad desde el inicio de la relación con Leclerc, Saint Mleux optó por no referirse públicamente a su vida sentimental en las redes, manteniendo una postura de bajo perfil y evitando utilizar el vínculo como herramienta de visibilidad personal. En eventos sociales y deportivos, fue fotografiada junto al piloto del equipo Ferrari, con elecciones de vestimenta sobrias y sin brindar declaraciones a la prensa.

El primer encuentro entre Leclerc y Saint Mleux se produjo durante una de las ediciones de la París Fashion Week en 2023. Leclerc, tras su ruptura con Charlotte Siné, asistió como invitado a un desfile de modas en París, espacio en el que conoció a Saint Mleux, quien ya era reconocida como creadora de contenido y presencia relevante en la moda digital. Aunque ambos vivían en Mónaco y fue en la capital francesa donde se cruzaron y comenzaron su vínculo.

Los rumores sobre la relación surgieron en mayo de ese año. En el Gran Premio de Mónaco de 2023, la presencia de Saint Mleux en el entorno del piloto llamó la atención por primera vez, aunque ninguno confirmó públicamente el noviazgo. Más adelante, durante otra edición de la Semana de la Moda de París, la pareja apareció junta ante las cámaras y consolidó su relación ante la opinión pública, manteniendo una actitud reservada en los eventos de la Fórmula 1 y en otras apariciones sociales.

El compañerismo entre Leclerc y Saint Mleux incluye a Leo Leclerc Saint Mleux, un perro que cobró protagonismo tanto en la vida diaria de la pareja como en el imaginario de los seguidores de la Fórmula 1. Durante el Gran Premio de Las Vegas, un video difundido por las redes sociales oficiales de la escudería Ferrari mostró a Leclerc pidiendo que se enfocara su calzado, unos tenis blancos adornados con stickers personalizados de Leo, gesto que se volvió viral y acentuó el aspecto familiar del piloto.

Leo estuvo presente junto a la pareja en diversos viajes, incluidos desplazamientos en avión y en yate, y se convirtió, para los seguidores y medios, en un amuleto de buena suerte para Leclerc. Saint Mleux, por su parte, compartió muestras de afecto hacia Leo, dedicándole expresiones como “mis ojos favoritos”, “mi bebé”, “mi amorcito” y “precioso”, que evidencian el vínculo entre influencer y mascota.

La relación entre el piloto de la escudería Ferrari y la estudiante de Historia del Arte no solo proyecta glamour sobre el paddock internacional, sino que también articula una narrativa donde se entrelazan la moda, la cultura digital y el deporte de élite, uniendo a dos figuras jóvenes y a su mascota en el centro de la atención mediática.

