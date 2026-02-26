viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Televisión

Se conoció quiénes fueron los primeros salvados de Gran Hermano Generación Dorada

Tras una placa positiva en las primeras 24 horas, tres de los nominados logró bajar antes de la gala de eliminación y salió de la zona de riesgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles 25 de febrero se realizó la primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada. Al finalizar la noche, se formó la primera placa de nominados, compuesta por: Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli.

Lee además
escandalo en gran hermano: luana fernandez y la red de explotacion infantil que operaba en la casa del terror
Alerta

Escándalo en Gran Hermano: Luana Fernández y la red de explotación infantil que operaba en la "Casa del Terror"
gran hermano generacion dorada: quienes son los primeros 8 nominados
En competencia

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros 8 nominados

Según detalló Santiago del Moro, en esta oportunidad, la placa consta de dos instancias, durante las primeras 24 horas de la placa abierta, el voto del público será positivo. Los participantes que más votos tengan podrán bajar del placa, mientras que el resto seguirá rumbo a la gala de eliminación del lunes 2 de marzo, pero con voto negativo del público.

En la gala del jueves 26 de febrero, el conductor reveló quiénes son los más votados y lograron bajar de la placa de nominados, dejando atrás la posibilidad de ser el primer eliminado y tener que abandonar la casa el próximo lunes.

Al comienzo del programa, Santiago invitó a los nominados a salir al jardín y anunció que los que bajan de la placa pueden volver a ingresar a la casa. “Vuelve a la casa, continúa en la competencia, sigue en el juego… Carmiña”, confirmó el conductor.

Luego, Del Moro anunció que la segunda participante que vuelve a la casa y sigue una semana más en Gran Hermano Generación Dorada es Pincoya. Rápidamente, ella entró a la casa celebrando y le habló al público a través de las cámaras, agradeciendo por apoyarla. “Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera”, expresó sin poder contener las lágrimas.

Continúa en competencia, sigue en la casa más famosa… Manu”, anunció Santiago y el participante celebró. De esta manera, Brian, Lucero, Zilli, Emanuel y Solange siguen en placa, camino a la gala de eliminación del lunes 2 de marzo, con voto negativo del público.

Temas
Seguí leyendo

Gran Hermano Generación Dorada: filtraron los nombres de los concursantes

Música bajo las estrellas: la imperdible propuesta del Chalet Cantoni para el fin de semana

Campedrinos, con un fuerte vínculo con San Juan, a un paso de la gloria en el Festival de Viña del Mar

Una participante de Gran Hermano abandonó la casa por el fallecimiento de su padre

A horas de ingresar a Gran Hermano, el sanjuanino Franco Poggio se vio envuelto en una polémica: qué pasó

"Te amo con ese amor profundo", el conmovedor mensaje que envió Marcelo Tinelli

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Camerata iniciará una nueva temporada de música en el Chalet Cantoni.
Agenda

Música bajo las estrellas: la imperdible propuesta del Chalet Cantoni para el fin de semana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada
Historia

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada

Te Puede Interesar

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea. 
Declaraciones

Perea, tras la media sanción de la Ley de Glaciares: "Es una satisfacción que se les devuelva a las provincias las facultades de evaluar su ambiente periglaciar"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan
Clima

Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan

Gustavo Fernández.
Declaraciones

Fernández : "Si hay algo en lo que tienen que estar tranquilos los sanjuaninos, es que el primer protector de los glaciares es el gobernador Orrego"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena
Megacausa III

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena