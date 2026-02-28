sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Generación Dorada

Entrarían a la casa de Gran Hermano tres famosos: los nombres son explosivos

El reality empezó con todo y todavía se espera que en las próximas horas haya más sorpresas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
Andrea del Boca es una de las grandes figuras de la nueva edición de Gran Hermano.
Polémica servida

Escándalo en Gran Hermano: salió la luz la millonaria cifra que gana Andrea del Boca
gran hermano generacion dorada: ya se formo una pareja, ¿quienes son?
Telefe

Gran Hermano Generación Dorada: ya se formó una pareja, ¿quiénes son?
image

Quiénes son los famosos que entrarían a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada

La periodista, Pilar Smith, anticipó que la definición es inminente: “Se están evaluando tres nombres. De estos tres que vamos a dar ahora, entran dos. Domingo o lunes, me dicen”, aseguró, sembrando intriga sobre el inminente movimiento dentro del reality de Telefe.

Sin rodeos, Smith empezó a enumerar a los posibles ingresos. “Candidata número uno: Inés Lucero”, reveló, en referencia a la participante que saltó a la fama por su participación en el programa Survivor.

Luego sumó otra figura que ya había quedado en la puerta: “También conté que quien se había sacado la foto y no ingresó de una, pero estaba ahí como suplente e ingresaría próximamente, es Alejandra Majluf”, afirmó, despertando reacciones inmediatas en el panel.

Finalmente, soltó el tercer nombre que completa la lista: “Y la tercera que se está barajando es Camilota”, contó, dejando en claro que Camila Deniz, hermana de Thiago Medina (que fue parte de otra edición del ciclo) y exparticipante de Cuestión de Peso también está entre las posibles convocadas.

Fuente: Ciudad

Temas
Seguí leyendo

A horas de ingresar a Gran Hermano, el sanjuanino Franco Poggio se vio envuelto en una polémica: qué pasó

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista

Sin Magis TV ni Pluto TV: cómo ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO las 24 horas

"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Charles Leclerc se casó con una influencer y lo celebraron arriba de una Ferrari que vale 30.000.000 de euros

Vuelve el sanjuanino Darío Barassi a la TV y así queda la programación de El Trece

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Darío Barassi siempre sorprende con algún disparate a sus seguidores de IG.
Informativo

Vuelve el sanjuanino Darío Barassi a la TV y así queda la programación de El Trece

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos
Gran Hermano

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40% video
Tras los aumentos en la carne

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Te Puede Interesar

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros

Por David Cortez Vega
En Mendoza ya se usa el juicio por jurados. En la foto, el proceso que terminó este viernes con Carlos Miguel Díaz Vilchez declarado culpable por un femicidio sin cuerpo, el de su pareja Ivana Molina.  video
Como en las películas

Sanjuaninos al estrado: cómo será el gran simulacro de juicio por jurados que promete ser revelador

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

Camalú tiene mesas y sillas para que el público pueda disfrutar de su oferta gastronómica. 
Ruta de los Panchos

Las firmas de carros pancheros copan la Libertador para no perder al público de los boliches

Foto gentileza: Tierra Deportiva.
Fútbol local

Unión ganó en Villa Krause y quedó como líder provisorio del Apertura