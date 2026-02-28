Entrarían a la casa de Gran Hermano tres famosos: los nombres son explosivos

Gran Hermano: Generación Dorada está que explota. Todavía no cumple una semana y ha dejado momentos explosivos. Aun así con muy poco tiempo de iniciado, la producción tiene nombres de tres famosos que ingresarían en las próximas horas.

La periodista, Pilar Smith, anticipó que la definición es inminente: “ Se están evaluando tres nombres. De estos tres que vamos a dar ahora, entran dos. Domingo o lunes, me dicen ”, aseguró, sembrando intriga sobre el inminente movimiento dentro del reality de Telefe .

Sin rodeos, Smith empezó a enumerar a los posibles ingresos. “Candidata número uno: Inés Lucero”, reveló, en referencia a la participante que saltó a la fama por su participación en el programa Survivor.

Luego sumó otra figura que ya había quedado en la puerta: “También conté que quien se había sacado la foto y no ingresó de una, pero estaba ahí como suplente e ingresaría próximamente, es Alejandra Majluf”, afirmó, despertando reacciones inmediatas en el panel.

Finalmente, soltó el tercer nombre que completa la lista: “Y la tercera que se está barajando es Camilota”, contó, dejando en claro que Camila Deniz, hermana de Thiago Medina (que fue parte de otra edición del ciclo) y exparticipante de Cuestión de Peso también está entre las posibles convocadas.

Fuente: Ciudad