Polémica servida

Escándalo en Gran Hermano: salió la luz la millonaria cifra que gana Andrea del Boca

Según aseguraron, la actriz tiene un sueldo 38 veces mayor al resto de los concursantes de Gran Hermano

Por Agencia NA
Andrea del Boca es una de las grandes figuras de la nueva edición de Gran Hermano.

Andrea del Boca es una de las grandes figuras de la nueva edición de Gran Hermano.

Un nuevo escándalo persigue a la nueva edición de Gran Hermano “Generación dorada” a menos de una semana de su inicio. En esta ocasión, la polémica se debe a la gran diferencia de salarios entre la actriz Andrea del Boca y el resto de los participantes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el periodista Guido Záffora reveló que la actriz habría negociado un contrato millonario con un pago semanal, similar al que tienen los participantes de MasterChef Celebrity.

“Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”, contó el panelista en DDM.

Además, habría puesto como condición que su hija Anna Chiara esté integrada en el stream react de Gran Hermano, cosa que la producción hizo posible.

El escándalo se da porque la cifra que cobra la actriz es 38 veces mayor a la que gana el resto de los participantes, que se lleva un total de 156.000 pesos por semanales.

Ángel de Brito contó este jueves en LAM que la producción puso en duda la continuidad de la actriz en la competencia, afirmando que ella negoció estar en el reality por al menos un mes y que luego evaluaría si se encuentra cómoda.

Uno de los posibles nombres que surgieron si eventualmente ella decide abandonar la competencia fue el de la mediática y ex vedette Graciela Alfano.

FUENTE: Agencia NA

