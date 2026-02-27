viernes 27 de febrero 2026

Lo que se viene en la TV

Qué se sabe de "Es mi sueño", el nuevo programa de Guido Kaczka repleto de famosos

El conductor presentará un reality de talentos con jurados de lujo. Todo apunta a qué el estreno será el lunes 9 de marzo.

Por Agencia NA
Guido Kaczka será el conductor del nuevo reality del Trece

Guido Kaczka será el conductor del nuevo reality del Trece

En los últimos días y con la llegada de Gran Hermano: Generación Dorada a Telefe, El Trece intensificó la promoción del nuevo ciclo que conducirá Guido Kaczka, con adelantos que anticipan una fuerte apuesta de lunes a viernes en horario central.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, el programa se llamará "Es mi sueño" y será un reality de talentos, que debutará el lunes 9 de marzo.

El spot de presentación, grabado con una puesta imponente desde el Obelisco, dejó en claro que el canal irá con todo para dar pelea en el rating.

El formato estará centrado en historias personales, grandes actuaciones en vivo y una escenografía de alto impacto, en el horario de las 21:15, ocupando el espacio que dejará la serie “Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda”.

En cuanto al jurado, días atrás había trascendido que Xuxa estaba prácticamente confirmada. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada: su agenda y cuestiones presupuestarias impidieron avanzar con el acuerdo.

Los dos jurados que ya fueron confirmados desde Puro Show son Abel Pintos y La Mona Jiménez, aunque serán cuatro en total y en pocos días develarán los otros nombres.

Por otro lado, según Juan Etchegoyen, Angela Leiva habría estado convocada pero no aceptó la convocatoria por otros compromisos laborales: “Lo que me cuentan a mí es que se cayó por tema de agenda por los shows que tiene y que además no iba a tener tanto protagonismo en el programa”. Sin embargo, Joaquín Levinton, el líder de Turf, reemplazaría a la cantante.

FUENTE: Agencia NA

