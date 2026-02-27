La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

El acento sanjuanino invadió la casa de Gran Hermano por primera vez en la historia y Franco Poggio, en representación de la provincia, no deja de ser noticia por sus cruces, sobre todo con Loló Poggio y Andrea del Boca, con las que parece haber armado un trío amistoso.

En una charla en la que decidían qué comer, San Juan entró en escena y terminó con una increíble anécdota de la actriz argentina sobre cómo el apellido Poggio se expandió por distintos países y provincias.

"Lo que podríamos hacer un día, de comida italiana, es Focaccia", comenzó diciendo Andrea y entusiasmó a los dos jóvenes.

"Ay sí me encanta, por favor", dijo Loló Poggio y su amigo, el sanjuanino, retrucó "nosotros somos dos Poggios, te ayudamos".

Del Boca quizo saber si Loló y Franco son parientes, pero ellos respondieron que no sabían. "¿Son de la misma ciudad?", preguntó Andrea. "No, nada que ver yo soy de San Juan", remarcó Franco.

"Bueno es un apellido italiano. Natalia Oreiro es Poggio pero ella es de Uruguay. O sea que el señor Poggio fue por San Juan, Uruguay y Buenos Aires", remató la ex protagonista de Perla Negra.

En redes sociales, el fragmento se hizo rápidamente viral. Mirá el video: