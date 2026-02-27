viernes 27 de febrero 2026

Tiempo para Ver

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

La película que tiene como protagonistas a Sydney Sweeney y Amanda Seyfried es considerada una excelente adaptación del libro que le dio vida a la historia.

Por Daiana Kaziura
Las dos caras de la película La empleada.

Las dos caras de la película "La empleada".

Estrenada recientemente, la película protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried se convirtió en un éxito inmediato de taquilla y conversación. Considerada una sólida adaptación de la novela que le dio origen, funciona tanto para quienes llegaron con el libro leído como para quienes entraron a ciegas a una historia que hace del engaño (bienintencionado) al espectador su principal estrategia narrativa.

Apenas vio la luz “La empleada” (The Housemaid) confirmó que su potencia no está sólo en el impacto de un gran giro final, sino en algo más sutil y, a la vez, más ambicioso: un corrimiento de género que, en poco más de dos horas, la lleva de un extremo a otro sin pedir permiso. El truco no pasa tanto por lo inesperado del desenlace como por la manera en que la película decide qué historia está contando, cuál es su verdadero sentido y, sobre todo, cuándo decide cambiarla.

La trama nace a partir de un triángulo tan atractivo en lo físico como inquietante en lo emocional. Millie Calloway (Sweeney) es una joven que acaba de salir en libertad condicional tras cumplir diez años de prisión y sobrevive durmiendo en su auto, con lo puesto y sin red. Nina Winchester (Seyfried), en cambio, parece tenerlo todo: vive en una mansión moderna y aséptica junto a su hija de once años, Cecilia (Indiana Elle), y su marido Andrew (Brandon Sklenar), un empresario millonario dueño de una compañía de procesamiento de datos. Cuando Nina contrata a Millie como empleada doméstica, cocinera y niñera con cama adentro, la promesa de estabilidad se transforma rápidamente en algo mucho más oscuro.

image

Desde el inicio, la película activa de inmediato el museo del thriller erótico noventero: la intrusa vulnerable y hermosa, la esposa perfecta con fisuras que rápidamente quedan expuestas a través de crisis psicológicas, el marido de sonrisa impecable. Las referencias son claras y recuerdan a aquellas películas que pusieron en pantalla el erotismo refinado, como “Nueve semanas y media”, “Atracción fatal”, “Bajos instintos” o “La mano que mece la cuna”, sólo por nombrar algunas. Títulos donde la manipulación, la intimidad explícita a medias y la venganza eran motores centrales y donde el exceso formaba parte del juego.

image

Se trata de fórmulas que fueron súper exitosas pero que, con el paso del tiempo, quedaron obsoletas y no únicamente por la repetición sino también por los cambios de paradigmas en torno a los vínculos afectivos y roles que cumple la mujer en el mundo actual.

El film se divierte, durante buena parte de su recorrido, dejando creer que va hacia una imitación casi burda de ese modelo, en el que la amenaza siempre tiene rostro femenino y la culpa parece escrita de antemano. Hay tantos excesos que llega incluso a parecer ridícula, haciendo pensar al espectador que está frente a una propuesta demodé, tan típicamente antigua como empalagosa. Pero entonces, “La empleada” gira.

image

El verdadero cambio no pasa únicamente por el clásico “quién es el verdadero malo de la historia”, sino por qué tipo de género creíamos estar viendo. El engaño no está en la sorpresa, sino en la ingeniería narrativa que reorganiza roles, miradas y responsabilidades. Lo que parecía un thriller sensual heredero de décadas pasadas se reconfigura como una lectura contemporánea sobre poder, control, vínculos y violencia. Y con un plus: una estocada final que deja la puerta más que abierta.

De hecho, la productora Lionsgate ya anunció oficialmente el desarrollo de una secuela, nuevamente dirigida por Paul Feig, con el regreso de Sweeney y Michele Morrone. La nueva película adaptará “El secreto de la empleada”, el segundo libro de la trilogía de Freida McFadden publicado en 2023.

El trailer de "La empleada"

Embed - LA EMPLEADA | TRÁILER SUBTITULADO ESP

Ficha técnica de la película

  • Título: La empleada (The Housemaid)
  • Género: Suspenso / Misterio
  • Año: 2025
  • Origen: Estados Unidos
  • Duración: 2:13
  • Reparto: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone
  • Dónde verla: en cines
  • Dirección: Paul Feig
Temas
Las dos caras de la película La empleada.
