"El Botín", la película que la rompe en Netflix: Matt Damon, Ben Affleck, acción y buen suspenso

Podría pasar como la típica película de acción ideal para fanáticos de otra época. Pero tiene algunos rasgos que la vuelven atractiva: está basada en hechos reales, maneja bien la incertidumbre y está protagonizada por la dupla dinámica integrada por los grandes amigos del cine Ben Affleck y Matt Damon. “El Botín” es la nueva película que aterrizó en Netflix para romper los récords del momento.

Estrenada recientemente, la producción de Joe Carnahan no tardó en conquistar a los suscriptores, posicionándose como el contenido más visto en 86 países en solo 48 horas. Además, logró un 83% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, una cifra nada despreciable.

Inspirada en hechos reales ocurridos en Miami, la historia que mezcla thriller y acción está protagonizada por el teniente Dane Dumars (Damon), jefe de un escuadrón de la policía de Miami que lidera el equipo que completan el sargento JD Byrne (Affleck) y otros detectives como Mike Ro (Steven Yeun), Numa Baptiste (Teyana Taylor) y Lolo Salazar (Catalina Sandino Moreno).

Dedicados a casos de narcotráfico, el grupo está acostumbrado a encontrar dinero. Sin embargo, tras la muerte de su anterior jefa (Lina Esco), un halo de misterio y temor lo envuelve todo. En ese contexto, los policías de élite realizan una requisa en una casa semiabandonada, donde solo hay una joven llamada Desi (Sasha Calle), y descubren, escondido detrás de las paredes, el botín al que alude el título. Esta vez no se trata de uno cualquiera: supera los 20 millones de dólares.

Ese hallazgo es el comienzo del caos. Mientras el equipo cuenta el dinero en el lugar, en medio de la tensión y el temor por saber quién está detrás de semejante fortuna de procedencia ilegal, se quiebra la lealtad y se desata un estado generalizado de paranoia que comienza a carcomer los vínculos entre los policías.

En general, la incertidumbre por una supuesta traición y la desconfianza que sienten los personajes están bien trasladadas al espectador. Se trata de esa sensación de quién es lo suficientemente bueno como para no cruzar al lado de los malos, más allá de lo que hay en juego. En síntesis: cuál es el verdadero precio de cada uno y cuánto pesa la moral.

La historia maneja bien el juego del despiste, lo que la transforma en una apuesta entretenida y bien llevada. Si bien queda cierta sensación extraña sobre la reacción de los personajes en la previa del final, el desenlace resulta coherente y bien argumentado.

De hecho, la narración está tan bien construida que, más allá de jugar permanentemente con las dudas, no se maneja de manera desleal con el espectador. La incertidumbre sobrevuela a todos por igual: personajes y público. Eso hace que la resolución sea simple y no necesite demasiadas explicaciones extra. Algo que se agradece, al igual que la escasez de clichés de aquellas películas de acción que fueron íconos en su momento, pero quedaron fuera de época.

“El Botín” juega con el lenguaje del cine clásico, pero con efectividad e impacto, dejando de lado las persecuciones interminables y el abuso de efectos visuales. Al mismo tiempo, es sencilla, sin demasiadas aspiraciones, con un relato simple. Un respiro del cine actual que se destaca (para bien) por los mensajes entre líneas, la complejidad de los personajes y las lecturas en segundas capas.

El trailer de "El Botín"

Más info: la historia real detrás de la película "El Botín" (peligro de spoiler)

“El Botín” está basada en un operativo desarrollado en 2016 en Miami-Dade que terminó con la incautación de efectivo más grande de la historia policial de Miami.

El oficial Chris Casiano y su equipo ingresaron a una vivienda para investigar una red de tráfico de marihuana que operaba entre el sur de Florida y Tennessee, pero terminaron detectando algo inusual en el ático.

Al investigar, descubrieron un compartimento oculto con 24 baldes naranjas de 18 litros. Cada uno contenía fajos de billetes de cien dólares. El conteo final dio como resultado 22 millones de dólares.

El propietario de la casa era el dueño de Blossom Experience, un negocio de insumos de jardinería. Las autoridades sospechaban que el comercio funcionaba como fachada para actividades ilegales. El reglamento indicaba que el botín incautado debía contarse de manera manual dos veces en el lugar antes de que se retirara cualquier agente. El equipo permaneció durante horas dentro de la casa y el conteo duró más de un día. A pesar de la presión y la exposición, ningún billete desapareció.

