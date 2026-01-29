jueves 29 de enero 2026

Un mensaje inesperado

Mario Pergolini sorprendió a Susana Giménez con un saludo cargado de ironía y arrepentimiento

La diva cumplió 82 años y recibió un mensaje inesperado del conductor, quien aprovechó la ocasión para pedir disculpas por viejas diferencias mediáticas y compartir un video lleno de humor y nostalgia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Susana Giménez hoy celebró sus 82 años rodeada de saludos de colegas, amigos históricos y figuras del espectáculo. Entre los mensajes habituales, uno se destacó por su carácter inesperado: el de Mario Pergolini, quien reapareció con un saludo que mezcló humor, autocrítica y recuerdos de una histórica enemistad televisiva.

La relación entre la diva y el conductor quedó marcada por tensiones que se remontan a los años 90, cuando Pergolini, al frente de CQC (Caiga Quien Caiga), realizó comentarios irónicos sobre Susana que la artista nunca terminó de perdonar. A pesar de intentos de reconciliación anteriores, el conflicto se mantuvo como una de las grietas más recordadas de la televisión argentina.

En esta ocasión, Pergolini eligió un enfoque diferente. A través de un video compartido en sus historias de Instagram, acompañado por imágenes generadas con inteligencia artificial donde ambos aparecen juntos en situaciones ficticias y cómplices, expresó un mensaje cargado de humor, nostalgia y autocrítica.

“Hoy es 29 de enero y cumple años Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, comenzó Pergolini en el video.

Luego, imaginó un escenario alternativo donde la relación hubiera sido distinta: “De haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, hoy tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos. No sé por qué salió con tacos”, bromeó, fiel a su estilo.

El conductor cerró su mensaje con un pedido de disculpas directo y emotivo: “Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para que nos veamos”.

El saludo de Pergolini se sumó a la celebración de la diva, en un cumpleaños marcado por mensajes de cariño y reconocimiento de toda la industria del espectáculo.

