Los verdaderos motivos por el cual Griselda Siciliani decidió separarse de Luciano Castro

Después de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y que después hubo semanas donde se habló de reconciliación, seguir adelante con su relación, entre otras versiones.

Este viernes, Griselda Siciliani confirmó que se separó del actor. Ambos llegaron a un común acuerdo de terminar con la relación y ella dio los verdaderos motivos. Los cuales se dieron a conocer en Intrusos.

Por qué se separó Griselda Siciliani de Luciano Castro

“El vínculo ya venía golpeado desde que salieron a la luz las infidelidades de él”, explicó la panelista del ciclo de América. Ese episodio hizo que una relación de perfil bajo pasara a estar en boca de todos, algo que Siciliani no pudo —ni quiso— sostener.

Según contó la periodista, la actriz fue muy clara: “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”, expresó. El verdadero problema fue la hiperexposición, el ruido mediático, las críticas y el ojo público permanente.

“No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió”, remarcó Paula, y agregó que Siciliani decidió dar un paso al costado cuando entendió que esa situación no iba con ella.

A pesar del final amoroso, el cariño entre ambos no se rompió. Según revelaron, Griselda le habría dicho a Castro: “No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre”. Sin embargo, la pareja como tal, llegó a su fin.

“Si bien ella no quiere hablar públicamente, si la van a buscar, te van a decir que sí, que están separados”, cerró Paula Varela, dejando en claro que la decisión está tomada.