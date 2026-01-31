sábado 31 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Los verdaderos motivos por el cual Griselda Siciliani decidió separarse de Luciano Castro

Los supuestos dichos de la actriz fueron dados a conocer en Intrusos. Ella habría elegido que la relación no siguiera adelante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
Matt Damon y Ben Affleck lideran El Botín, la película del momento en Netflix. video
Tiempo para Ver

"El Botín", la película que la rompe en Netflix: Matt Damon, Ben Affleck, acción y buen suspenso
murio catherine ohara, la actriz de mi pobre angelito
A los 71 años

Murió Catherine O'Hara, la actriz de "Mi pobre angelito"

Este viernes, Griselda Siciliani confirmó que se separó del actor. Ambos llegaron a un común acuerdo de terminar con la relación y ella dio los verdaderos motivos. Los cuales se dieron a conocer en Intrusos.

image

Por qué se separó Griselda Siciliani de Luciano Castro

El vínculo ya venía golpeado desde que salieron a la luz las infidelidades de él”, explicó la panelista del ciclo de América. Ese episodio hizo que una relación de perfil bajo pasara a estar en boca de todos, algo que Siciliani no pudo —ni quiso— sostener.

Según contó la periodista, la actriz fue muy clara: “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”, expresó. El verdadero problema fue la hiperexposición, el ruido mediático, las críticas y el ojo público permanente.

No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió”, remarcó Paula, y agregó que Siciliani decidió dar un paso al costado cuando entendió que esa situación no iba con ella.

A pesar del final amoroso, el cariño entre ambos no se rompió. Según revelaron, Griselda le habría dicho a Castro: “No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre”. Sin embargo, la pareja como tal, llegó a su fin.

Si bien ella no quiere hablar públicamente, si la van a buscar, te van a decir que sí, que están separados”, cerró Paula Varela, dejando en claro que la decisión está tomada.

Seguí leyendo

Mesazas: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas

El cuarteto sigue haciendo historia en San Juan: Q' Lokura llega en un sábado imperdible

La China Suárez y Mauro Icardi muestran su reconciliación tras el conflicto con Wanda Nara

Mario Pergolini sorprendió a Susana Giménez con un saludo cargado de ironía y arrepentimiento

La insólita intimación que recibió Wanda Nara de un coqueto consorcio de Nordelta

Amenazaron de muerte a una periodista: le dejaron un mensaje con una pistola y cargador

Griselda Siciliani rompió el silencio tras su polémica separación de Luciano Castro: su sincera posición

El freestyle vuelve a copar el Conte Grand: Pluma Ninja llega con batallas escritas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan
SMN

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Sábado con tormentas intensas en San Juan
SMN

Sábado con tormentas intensas en San Juan

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Te Puede Interesar

Autoridades de Gobierno estuvieron en las zonas afectadas por el granizo
Visita

Autoridades de Gobierno estuvieron en las zonas afectadas por el granizo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía
Qué susto

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico
Importante

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan
Etapa reina

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
Conflicto

Lo que gana y lo que pierde Daniela Rodríguez gobernando con un presupuesto viejo en Chimbas