miércoles 28 de enero 2026

Grave

Amenazaron de muerte a una periodista: le dejaron un mensaje con una pistola y cargador

La conductora recibió esta intimidación de un desconocido que la contactó a través de redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Según relató Mazzocco, todo comenzó después de que en el programa del lunes hablaran de Axel Caniggia, el hijo menos mediático de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Al día siguiente, un mensaje aterrizó en el celular de la producción y encendió todas las alarmas: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”, escribió un supuesto joven, que además envió una foto en la que se lo ve armado.

La situación escaló todavía más cuando el siguiente mensaje llegó acompañado de la imagen de una pistola y su cargador. “Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver”, sentenció la persona que hizo la amenaza.

image

La causa de amenaza a la periodista fue por su labor periodística

“Es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho. Molestó profundamente que hayamos mencionado a Axel Caniggia”, expresó Mazzocco, visiblemente afectada.

Sobre el autor de la amenaza y la identidad del joven que aparece en la foto, la conductora aclaró: “Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto hay que taparle la carita”.

No es la primera vez que Karina Mazzocco atraviesa un momento de tensión vinculado a su seguridad. En diciembre de 2024, la conductora sufrió un intento de robo en la puerta de América TV, donde graba su programa. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Fuente: Ciudad

