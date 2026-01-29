jueves 29 de enero 2026

Reaparecen en redes

La China Suárez y Mauro Icardi muestran su reconciliación tras el conflicto con Wanda Nara

Después de una semana de filtraciones y descargos mediáticos, la actriz compartió una foto junto a su pareja, mostrando complicidad y alegría en plena etapa de tensión pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pasó apenas una semana desde el último y explosivo capítulo del enfrentamiento público entre Mauro Icardi y Wanda Nara, y la polémica sigue dando que hablar. Wanda redobló la apuesta y volvió a referirse a las constantes menciones a Eugenia “la China” Suárez en MasterChef Celebrity, un tema que generó debate e incomodidad en redes sociales.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la empresaria aseguró que no se arrepiente de sus declaraciones ni de sus publicaciones: “Yo dije lo que pensaba”. Además, aclaró que su participación responde a la dinámica del programa y no a una decisión personal: “Yo soy funcional al programa”, explicó.

La empresaria también se refirió al apodo que Mauro Icardi utilizó en sus posteos, “Master China”, y defendió su postura frente a cámara: “Yo no tengo la culpa de que casi todos los participantes hayan tenido relación con ella”. Finalmente, Wanda destacó que muchas de sus intervenciones no son improvisadas: “Yo pregunto y, si no, tengo que hacer lo que me dice mi guión”, cerró, con su característico tono picante.

Mientras tanto, el futbolista parece concentrado en sus días en Turquía junto a su pareja, Eugenia "La China" Suárez. Tras varios días de aparente calma, la actriz reapareció en las redes sociales con una postal que llamó la atención de sus seguidores: ambos aparecen abrazados dentro de un ascensor, con look deportivo y sonrisas cómplices.

image

“A entrenar juntitos”, escribió La China en Instagram Stories, acompañando el mensaje con un corazón y un emoji mostrando el músculo, símbolo de su complicidad. El posteo fue reposteado por Icardi, reafirmando su unión en medio de la polémica.

El mensaje llega en un momento particular para el delantero del Galatasaray, quien se mostró entrenando apenas un día después de jugar cinco minutos en el partido frente al Manchester City por la Champions League, encuentro que terminó con derrota 2 a 0 para su equipo.

