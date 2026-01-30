viernes 30 de enero 2026

En Mar del Plata

Mesazas: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas

Los clásicos de El Trece presentan una oferta variada para el fin de semana del recambio de la temporada en La Feliz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirtha Legrand y Juana Viale, listas para un nuevo fin de semana con sus programas desde Mar del Plata.

Mirtha Legrand y Juana Viale, listas para un nuevo fin de semana con sus programas desde Mar del Plata.

La televisión argentina propone un nuevo fin de semana de encuentros en la pantalla de El Trece con las clásicas mesas conducidas por Mirtha Legrand y Juana Viale desde Mar del Plata. El ciclo suma a sus habituales entrevistas una selección de figuras destacadas, tanto del mundo del espectáculo como de la música y el teatro, en programas que combinan actualidad, entretenimiento y charlas personales. Ambos envíos, producidos por StoryLab, mantienen su formato tradicional y reúnen cada semana a distintos invitados para analizar el presente cultural y social de la temporada.

El sábado 31 de enero a las 21:30, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La noche de Mirtha, con un panel de invitados que anticipa una mesa de anécdotas y trayectorias diversas. Entre los presentes se encuentra Juan Alberto Mateyko, conductor y locutor emblemático, referente de la radio y la televisión argentina desde hace más de cuatro décadas. Lo acompañará Marcela Morelo, cantante y compositora reconocida por su aporte a la música popular y su trayectoria en escenarios nacionales e internacionales.

La propuesta incluirá también a Noelia Marzol, actriz y bailarina que se consolidó como una de las figuras más versátiles del teatro y la televisión, y a Rodrigo Noya, intérprete surgido de la infancia televisiva, quien logró sostener su carrera en distintos formatos y géneros. La mesa de La noche de Mirtha se enfocará en los recorridos profesionales de cada invitado, la actualidad del espectáculo y los desafíos que enfrenta la industria cultural en el contexto veraniego marplatense.

El domingo 1° de febrero a las 13:45 será el turno de Juana Viale al frente de Almorzando con Juana, con una selección de nombres que atraviesan distintos ámbitos del arte y el espectáculo. El humorista y productor teatral Nito Artaza aportará su experiencia en el rubro de la comedia y la gestión cultural, mientras que Matías Alé compartirá su presente profesional tras años de trayectoria en televisión, teatro y revistas de temporada, además de estrenar el título de flamante marido tras su casamiento con Martina Vignolo, precisamente celebrado en La Feliz.

La mesa sumará a Florencia Torrente, actriz y diseñadora que actualmente protagoniza en Buenos Aires junto a Sebastián Presta, y a Lowrdez, una de las integrantes de Bandana quien se vio involucrada en un episodio policial en medio del retorno del grupo popstar. La nómina se completa con Guillermo Arengo, quien se luce junto a Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en La cena de los tontos, uno de los grands exitos de la cartelera en la ciudad balnearia.

Ambos programas se integran a la agenda de la temporada marplatense, que este año muestra un cruce particular entre figuras mediáticas y propuestas culturales. Mirtha Legrand ha acompañado su labor televisiva con una presencia activa en la cartelera teatral local. Además de su paso por las producciones más taquilleras, la conductora visitó por primera vez una obra de teatro independiente en Mar del Plata, gesto que fue recibido con entusiasmo por el ambiente artístico local y que motivó comentarios sobre el apoyo a las producciones alternativas.

Por su parte, Juana Viale sostiene su rutina laboral combinando la conducción con la actividad física al aire libre. Durante su estadía en la ciudad, se la vio recorriendo la rambla y sus alrededores, empleando distintos espacios públicos para realizar ejercicios y mantener su entrenamiento regular. La presencia de ambas figuras en Mar del Plata refuerza la conexión entre la televisión nacional y la vida cultural de la temporada, en una dinámica que trasciende la pantalla y se extiende al pulso cotidiano de la ciudad.

FUENTE: Infobae

