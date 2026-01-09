Un cura asesinado en plena misa, 8 sospechosos y un detective listo para resolver el misterio

Parece una fórmula antigua. Pero, cuando está bien resuelta, nunca se gasta. Una muerte en medio de una misa, varios sospechosos y un detective tan brillante como arrogante, dispuesto a descubrir quién es el culpable. Tal como ocurrió con sus antecesoras, esa es la base de “Wake Up Dead Man”, la tercera entrega de la saga “Knives Out”, que vuelve a romperla en Netflix.

Al igual que en Knives Out (2019) y Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022), Rian Johnson regresa a las raíces del misterio clásico que inventó la siempre vigente Agatha Christie. Otra vez, el detective Benoit Blanc (interpretado en todas las películas por Daniel Craig), queda atrapado en un enigma que parece imposible de resolver. Tras un inicio que dio que hablar y una segunda entrega filmada en plena pandemia, algo alejada de lo esperado, esta tercera apuesta vuelve a ser sumamente entretenida y suma un plus inesperado: una exploración profunda sobre la fe y la culpa.

image

La propuesta resulta atractiva desde el comienzo. El joven sacerdote Jud Duplenticy (Josh O’Connor), que busca redención ayudando a otros a través de su prédica luego de cargar con la muerte de su oponente en el ring tras una pelea de boxeo, pierde la paciencia y golpea a un diácono. Como consecuencia, el carismático cura es enviado a la iglesia de Nuestra Señora de la Perpetua Gracia, una antigua parroquia ubicada en un pequeño pueblo del norte de Nueva York (aunque el film fue rodado íntegramente en Inglaterra).

Allí lo espera un hueso duro de roer: el monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin), un sacerdote mayor, canoso y barbudo, que predica furiosamente y se ha rodeado de un grupo de fieles tan fervorosos como atormentados por sus propias vidas, mientras mantiene a distancia a cualquier creyente nuevo que intente acercarse a la parroquia. Con un pasado complejo y una ideología opuesta a la del recién llegado, Wicks cree que su nuevo colaborador busca suplantarlo e interferir en sus métodos, algo que está decidido a impedir.

image

Una vez presentados los personajes y sus tensiones, comienzan a desplegarse los condimentos clásicos del género. Cada uno de los fieles y allegados al monseñor es introducido de manera individual, bajo la excusa del interés de Jud por conocer a la feligresía.

Entonces llega el golpe de gracia. En medio de una misa, y tras ofrecer un fervoroso sermón, Wicks se desploma estrepitosamente: queda tendido en el suelo y muere como consecuencia de una puñalada en la espalda, prácticamente a la vista de toda la congregación.

image

Como era de esperarse, y debido a las marcadas diferencias ideológicas entre ambos, Jud se convierte en el primer sospechoso. Sin embargo, como caído del cielo, aparece Benoit Blanc, amante de los casos más enredados, dispuesto a ayudar a la inexperta jefa de la policía local, Geraldine Scott (Mila Kunis), a desentrañar qué fue lo que ocurrió en realidad.

image

La clave esta vez está en el tono: se trata de un misterio con tintes góticos, ambientado en escenarios oscuros y de clima opresivo. La película no se queda en la simple comedia de humor negro y enigma policial. Va más allá, al incorporar además planteos místicos y diálogos intensos en los que chocan la ciencia y la fe. Aun así, el equilibrio entre lo serio y lo lúdico está tan bien logrado que ninguno se impone sobre el otro. El resultado: entretenimiento y reflexión en dosis justas.

A esto se suma un elenco estelar, con actuaciones destacadas (en especial las de Josh O’Connor y Daniel Craig) y la incorporación de una siempre impecable Glenn Close.

image

Y, por supuesto, no falta lo esencial del cóctel del género: sospechosos múltiples, giros ingeniosos e inesperados y un desenlace que, aunque parece imposible durante el desarrollo, resulta tan lógico como sorpresivo.

Ficha técnica

Título: Wake up dead man: un misterio de Knives Out

Género: Misterio / Crimen

Año: 2025

Origen: Estados Unidos

Duración: 2:24

Reparto: Daniel Craig, Josh O'Connor, Andrew Scott, Mila Kunis, Jeremy Renner, Thomas Haden, Glenn Close

Dónde verla: Netflix

Dirección: Rian Johnson

El trailer de "Wake up dead man"