miércoles 7 de enero 2026

Todo mal

La fuerte discusión entre Martín Demichelis y su nueva novia en Punta del Este: el video

El exfutbolista se encuentra de viaje con su nueva pareja y, al parecer ya hay problemas en el paraíso. Conocé todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las playas exclusivas de Uruguay, habitualmente escenario de descanso y relax para las figuras del deporte, se convirtieron esta semana en el foco de un episodio alarmante. Martín Demichelis quedó en el centro de la tormenta mediática tras la difusión de un video que registra un fuerte altercado que mantuvo con su actual novia en un estacionamiento público de Punta del Este. Las imágenes, que ya circulan con fuerza, muestran un nivel de tensión que obligó incluso a la intervención de terceros.

El material fue presentado este miércoles durante la emisión del programa Puro Show, por la pantalla de eltrece, donde se brindaron detalles escabrosos sobre lo sucedido. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar de los hechos, la situación escaló rápidamente hasta volverse incontrolable. “Hubo insultos, gritos. La seguridad del lugar se tuvo que acercar para ver qué estaba pasando en el estacionamiento de La Susana Beach de José Ignacio”, relató el periodista Matías Vázquez, subrayando la gravedad del cruce.

El episodio tuvo lugar el pasado martes por la tarde en las inmediaciones de un reconocido parador de la zona. Según la reconstrucción de los hechos basada en lo que observaron los presentes, el conflicto se inició dentro de un vehículo. La situación fue tan evidente que los testigos no dudaron en alertar a los responsables de seguridad del predio ante la sospecha de que algo grave estaba ocurriendo.

El relato del conductor del ciclo de espectáculos describió una actitud agresiva por parte del exfutbolista. “Cuando se le tira encima ella se lo saca pero esto no es nada. Ella no quería saber nada con este hombre”, explicó Vázquez mientras analizaban las imágenes. Además, aportó datos sobre el momento más crítico de la pelea: “salió del vehículo y fue violentamente a abrir la puerta y a querer sacarla”. Este comportamiento errático y violento ha generado una ola de repudio en las redes sociales, donde el video ya es tendencia.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre qué fue lo que disparó semejante reacción por parte del exentrenador de River Plate. No obstante, en el panel de eltrece barajaron diferentes teorías que circulan en el entorno del deportista. “Los testigos hablan de dos hipótesis de lo que pasó”, señaló Vázquez, sugiriendo que existen versiones encontradas sobre el trasfondo de la discusión.

Una de las posibilidades que se manejó inicialmente era que el conflicto guardara relación con un supuesto encuentro familiar.

Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por personas allegadas al entorno del futbolista. “Mucha gente pensaba que podría tener que ver con la presentación que se hizo de los hijos. Pero Evangelina Anderson dice que no hubo ninguna presentación", aclaró la panelista Nancy Duré, echando por tierra la idea de que los hijos de Demichelis hubieran estado involucrados en el inicio del pleito.

Mientras el video continúa sumando reproducciones, se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el estado de la relación y las posibles consecuencias de este lamentable suceso en la vía pública.

