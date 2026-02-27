Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

Horas de desesperación vivieron los residentes de Capital este viernes 27 de febrero. Vecinos de la calle Mendoza, entre Maipú y Pedro Echagüe, cerca de las 8 AM empezaron a escuchar el llanto de un niño pidiendo ayuda.

En Capital Tiene 79 años, la atropellaron cuando intentaba cruzar la calle y ahora lucha por su vida

Los trabajadores escucharon durante horas la continua solicitud de auxilio del niño y, alrededor de las 10, dieron aviso al 911. Con la Policía presente, los testigos de los llantos salieron a la búsqueda de la vivienda de donde provenían los sonidos. Se encontraron con una imagen terrible: un nene con pañales encerrado en una pequeña pieza.

No podía salir. Una efectivo que había acudido al lugar empezó a hablarle y a preguntarle si podía escapar y con quién estaba. Según los testigos que le contaron esta grave situación al diario, el pequeño estaba solo desde hacía horas.

Las autoridades no podían entrar al domicilio y cuando estaban a punto de llamar a Bomberos para acceder y rescatar al pequeño, llegó la adulta responsable. Según un testigo presencial, la madre arribó, se hizo la desentendida y dijo haber estado trabajando en una escuela -sería docente-. En ese momento, al lugar llegaron más policías, personal de Emergencias del 107 y de Minoridad para tomar cartas en el asunto.