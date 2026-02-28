sábado 28 de febrero 2026

Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

A través de una cuidada selección fotográfica, la arquitecta Diana Gil Bielous presenta "El progreso que se cultiva". Una muestra que rinde homenaje a los inmigrantes, la herencia de la vitivinicultura y el rol visionario de Sarmiento en el desarrollo productivo de San Juan

Por Jorge Balmaceda Bucci
La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento.

En la mismísima casa donde las paredes de adobe custodian el legado del "Maestro de América", se ha establecido una propuesta que refleja caminos de la identidad sanjuanina. Se trata de "El progreso que se cultiva", la muestra fotográfica de la arquitecta sanjuanina Diana Gil Bielous, la cual despliega en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento un puente entre el pasado inmigrante y el presente productivo de la provincia.

La exposición es un ensayo visual sobre el esfuerzo, la tierra y la transformación. A través del lente de Gil Bielous, la vitivinicultura se revela como un fenómeno atravesado por tres ejes fundamentales: la educación, el trabajo y el desarrollo productivo.

image

La causalidad no tuvo lugar dentro de la locación elegida para la muestra. Domingo Faustino Sarmiento fue, quizás, el primer gran visionario de la industria que lleva décadas definiendo a San Juan. Diana destacó esta conexión histórica y dijo: "Sarmiento fue un gran impulsor de la agricultura y de toda la industria vitivinícola trayendo cepas nuevas de Francia y dándole mucho progreso a lo que era la tierra cultivable y la educación a todas las personas que querían dedicarse a eso".

La muestra logra capturar esa transición: desde la llegada de la primera estaca hasta la consolidación de las grandes bodegas. Las locaciones elegidas para las tomas -Viñas de Segisa y el emblemático Chalet Graffigna- funcionan como escenarios vivos que transportan al espectador a finales del siglo XIX y principios del XX.

La herencia del esfuerzo

Para Diana Gil Bielous, la figura del inmigrante es la piedra angular de esta narrativa. Las fotografías retratan a los protagonistas anónimos -y no tanto- que con manos curtidas moldearon el suelo sanjuanino.

"En esta muestra cuento un poco la historia del desarrollo de la industria vitivinícola y, a través de sus protagonistas, quiénes fueron los inmigrantes que forjaron la tierra y que provocaron un crecimiento muy lento pero muy firme que logró afianzarse", explicó la autora.

image

Ese crecimiento, según la arquitecta, no fue solo manual, sino que estuvo impulsado por una ambición de superación constante: “Progresaron con mucho esfuerzo, apoyándose en la tecnología, hasta llegar a construir nuestros grandes chalets. Esa fue una gran herencia que nos dejaron tras su paso por estas tierras y por la historia vitivinícola”.

El detrás de escena: armar el rompecabezas

Lograr la atmósfera que se respira en la Casa de Sarmiento no fue tarea sencilla. La muestra es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación histórica y logística. Gil Bielous debió sumergirse en libros y archivos antes de disparar la primera foto.

image

"Hubo algunos desafíos para poder lograr esta exposición, desde la locación, conseguir los modelos, el tema del vestuario. Así que primero fui leyendo, buscando información, y armé cuál era la idea. Después de todo eso empecé a armar el rompecabezas", relató la profesional, cuya mirada de arquitecta se percibe en la composición y el manejo de la luz en cada cuadro.

La muestra es una excelente oportunidad para que sanjuaninos y turistas redescubran la Casa Natal bajo una nueva luz. Se puede visitar hasta fines de marzo, con entrada es libre y gratuita, todos los días de la semana, excepto los miércoles (estará cerrado el museo), de 9:00 hs. a 13:00 hs. y de 17:00 hs. a 21:00 hs.

