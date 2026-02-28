sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

Ocurrió este sábado por la mañana en la intersección de Devoto y Pasaje Patria. No dieron a conocer sobre el estado de salud de la mujer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un choque ocurrido en la mañana de este sábado generó preocupación entre los vecinos de Rawson. El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Devoto y Pasaje Patria, donde, según las primeras versiones, un colectivo de la línea TNS de la Red Tulum habría embestido a una mujer que cruzaba por la esquina.

Lee además
secuestraron hojas de coca en un colectivo en la rioja y debia pasar por san juan
Gendarmería

Secuestraron hojas de coca en un colectivo en La Rioja y debía pasar por San Juan
ocho personas terminaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en una importante esquina de san juan
En el centro

Ocho personas terminaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en una importante esquina de San Juan

De acuerdo a la información preliminar, la unidad de transporte público “tocó” a la peatona en circunstancias que aún son materia de investigación.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las primeras actuaciones y se recababan datos para establecer cómo se produjo el impacto. Algunos vecinos se acercaron al lugar tras advertir la presencia de la ambulancia y el colectivo detenido en plena esquina.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles oficiales sobre el estado de salud de la mujer ni sobre eventuales medidas adoptadas respecto del conductor de la unidad.

Temas
Seguí leyendo

Entró a una casa con total impunidad y se llevó un celular en Rivadavia

En Chimbas, detuvieron a dos hombres tras desbaratar una banda narco y secuestraron medio kilo de cocaína, armas y casi $600.000

Comerciante denunció el robo de 60 pares de zapatillas, 50 prendas y más elementos en su local en Pocito

Una sanjuanina quiso activar su tarjeta de crédito y terminó estafada por $23.000.000

Condenaron a los tres hermanos detenidos por el ataque a un joven vecino en Rawson

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

Inquilino amenazó con un revólver a la dueña de una pensión y su estadía cambió al Penal de Chimbas

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso activar su tarjeta de crédito y terminó estafada por $23.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos
Gran Hermano

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40% video
Tras los aumentos en la carne

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Te Puede Interesar

La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento. video
Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci
Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?
Tiempo pregunta

Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros