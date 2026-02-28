Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

Un choque ocurrido en la mañana de este sábado generó preocupación entre los vecinos de Rawson. El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Devoto y Pasaje Patria, donde, según las primeras versiones, un colectivo de la línea TNS de la Red Tulum habría embestido a una mujer que cruzaba por la esquina.

En el centro Ocho personas terminaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en una importante esquina de San Juan

Gendarmería Secuestraron hojas de coca en un colectivo en La Rioja y debía pasar por San Juan

De acuerdo a la información preliminar, la unidad de transporte público “tocó” a la peatona en circunstancias que aún son materia de investigación.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las primeras actuaciones y se recababan datos para establecer cómo se produjo el impacto. Algunos vecinos se acercaron al lugar tras advertir la presencia de la ambulancia y el colectivo detenido en plena esquina.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles oficiales sobre el estado de salud de la mujer ni sobre eventuales medidas adoptadas respecto del conductor de la unidad.