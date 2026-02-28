En Chimbas, detuvieron a dos hombres tras desbaratar una banda narco y secuestraron medio kilo de cocaína, armas y casi $600.000

Un operativo realizado el último viernes en Chimbas culminó con la desarticulación de una presunta red dedicada al narcomenudeo y el secuestro de una importante cantidad de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego. La investigación se extendió durante varios meses y derivó en allanamientos simultáneos en distintos puntos de la jurisdicción.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal y se llevaron adelante en domicilios del Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti. En esos lugares, el personal policial incautó medio kilo de clorhidrato de cocaína, $587.300 en efectivo, cinco teléfonos celulares, balanzas de precisión, un arma de fuego y municiones, elementos que, según las fuentes oficiales, estarían vinculados a la comercialización de estupefacientes.

image

Como resultado del operativo, dos hombres -familiares entre sí- quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal. Las fuentes indicaron que la droga y el dinero fueron hallados durante las requisas domiciliarias, donde también se secuestraron otros elementos de interés para la causa.

Del despliegue participaron efectivos de distintas áreas de la fuerza y el can detector de estupefacientes “Farkas”, que colaboró en la localización de la sustancia durante los allanamientos.

image

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía Federal de San Juan, a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado y con la intervención de la auxiliar fiscal Mariana Gauto. Ahora, la investigación continuará para establecer el alcance de la presunta organización y determinar si existen otras personas vinculadas a la maniobra.