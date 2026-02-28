sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia Federal

En Chimbas, detuvieron a dos hombres tras desbaratar una banda narco y secuestraron medio kilo de cocaína, armas y casi $600.000

Operativos simultáneos en tres barrios del departamento permitieron detener a dos hombres y secuestrar droga, dinero en efectivo, un arma y elementos presuntamente utilizados para la venta de estupefacientes. La investigación se extendió durante varios meses y es dirigida por la Justicia Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un operativo realizado el último viernes en Chimbas culminó con la desarticulación de una presunta red dedicada al narcomenudeo y el secuestro de una importante cantidad de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego. La investigación se extendió durante varios meses y derivó en allanamientos simultáneos en distintos puntos de la jurisdicción.

Lee además
dan vergüenza: el fuerte reto del juez mattar contra naturgy por la mugre en su terreno en chimbas
Disputa

"Dan vergüenza": el fuerte reto del juez Mattar contra Naturgy por la mugre en su terreno en Chimbas
El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal y se llevaron adelante en domicilios del Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti. En esos lugares, el personal policial incautó medio kilo de clorhidrato de cocaína, $587.300 en efectivo, cinco teléfonos celulares, balanzas de precisión, un arma de fuego y municiones, elementos que, según las fuentes oficiales, estarían vinculados a la comercialización de estupefacientes.

image

Como resultado del operativo, dos hombres -familiares entre sí- quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal. Las fuentes indicaron que la droga y el dinero fueron hallados durante las requisas domiciliarias, donde también se secuestraron otros elementos de interés para la causa.

Del despliegue participaron efectivos de distintas áreas de la fuerza y el can detector de estupefacientes “Farkas”, que colaboró en la localización de la sustancia durante los allanamientos.

image

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía Federal de San Juan, a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado y con la intervención de la auxiliar fiscal Mariana Gauto. Ahora, la investigación continuará para establecer el alcance de la presunta organización y determinar si existen otras personas vinculadas a la maniobra.

Temas
Seguí leyendo

Fue por un degradé y terminó con una causa penal: indignante robo en una peluquería de Chimbas

Entraron mientras dormían y en cinco minutos desvalijaron la casa: los videos

Un crimen de 2025 en Villa Juan XXIII en Chimbas desató un sinfín de peleas: un menor terminó herido de un balazo

El famoso "Asaltante de la escopeta" quedó preso y en la mira por los robos en La Bebida y Chimbas

La deuda de 1.000 pesos entre dos amigos, un reclamo y un disparo mortal en la puerta de una pizzería de Chimbas

Lo detuvieron, le dio un cabezazo a un policía y destrozó un patrullero en Chimbas

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular

Le ofrecieron un préstamo bancario por WhatsApp y terminó estafado en $1.600.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso activar su tarjeta de crédito y terminó estafada por $23.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos
Gran Hermano

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40% video
Tras los aumentos en la carne

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Te Puede Interesar

La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento. video
Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci
Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?
Tiempo pregunta

Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros