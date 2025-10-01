miércoles 1 de octubre 2025

Deceso

No habrá más piquitos: dolor por la muerte de un actor de Los Simuladores

El actor interpretó a Velasco en Los Simuladores y protagonizó un beso icónico con Martín Seefeld.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de José Andrada, reconocido artista con una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. A lo largo de su carrera dejó una huella en la escena artística argentina, y en 2010 fue distinguido con el Premio Podestá en reconocimiento a su labor.

Uno de los momentos más recordados de su carrera televisiva fue su participación en Los simuladores, donde protagonizó junto a Martín Seefeld una escena que se volvió emblemática por la frase “¿No hay un piquito para mí?”.

image

Nacido como José Manuel Andrada Márquez el 20 de julio de 1938 en la ciudad de Buenos Aires, sus primeros pasos sobre las tablas datan de la década del ’70, donde comenzó a construir una sólida carrera dentro del circuito teatral independiente. Algunas de las obras en las que participó fueron La batalla de José Luna y Lejos de aquí.

En la pantalla chica, formó parte de numerosas producciones populares como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida.

En cuanto a su paso por el cine, Andrada actuó en numerosas películas que forman parte del patrimonio fílmico nacional. Entre ellas se destacan Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchas otras.

Dolor por la muerte de histórico de Los Simuladores

image

El reconocimiento a su labor llegó formalmente en 2010, cuando la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, durante una ceremonia celebrada en el Anexo del Congreso. En esa misma edición también fueron distinguidos colegas como Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José “Pepe” Parlanti y Nelly Prince.

